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Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosunun 7’ncisi Diyarbakır’da açılacak

İHA

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde açılan irtibat bürolarının 7'ncisi Diyarbakır'da açılıyor.

Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosunun 7’ncisi Diyarbakır’da açılacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde açılan irtibat bürolarının 7’ncisi Diyarbakır’da açılıyor.
Türkiye genelinde İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Edirne ve Hatay’da Dışişleri Bakanlığı tarafından açılan irtibat bürolarının 7’ncisi Diyarbakır’da açılıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a temsilci olarak atanan eski Bostvana Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı’nın katılımıyla Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu tarafından Diyarbakır’da bulunan bir otelde tanıtım toplantısı yapıldı. Müjdeli haberi Diyarbakır’a veren Yağlı, toplantıda Diyarbakır’dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat kurmanın mümkün hale geleceğini belirtti. Yağlı, “Burada açılacak temsilciliğin adı Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında irtibat bürosu olarak geçer. Diyarbakır gibi memleketimizin en güzel yerlerinden birinde Dışişleri Bakanlığımızın böyle bir irtibat bürosu açmasının uluslararası dış politika bakımından nedenleri de Diyarbakır’ın sınırını aşan sosyal ve ekonomik perspektifi içerisinde zaten yeterince vurgulanmış durumda. Dışişleri Bakanlığımız Türkiye’nin dış politikasında önem taşıyan, daha ziyade yoğun bir yabancı heyet trafiğine maruz. Yabancı trafiği uluslararası trafiğin yoğun olduğu şehirlerimizde bu irtibat bürolarını açar. İstanbul’da başlanması çok doğaldır. Sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Edirne ve Hatay’da bu kapsamda görev yapan bir büro faaliyete girmiştir. Benim görevim 7'ncisi açılacak olan irtibat bürosunun kuruluş çalışmalarını sonuçlandırmak ve daha sonra mevzuatta öngörülen çerçevede hizmet vermek olacaktır. Bu bürolar Dışişleri Bakanlığının, devletin diğer kurum ve kuruluşlarının Cumhurbaşkanlığı makamımızda yaptığı istişareler sonucunda bu büronun açılmasına karar verilir ve Dışişleri Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın onayıyla bu büronun açılış sürecinin ilk adımı atılır. 10 Eylül tarihi, Cumhurbaşkanımız tarafından bu kararnamenin imzalanması tarihidir. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 30 Eylül tarihi itibariyle bana bu görevi yazılı olarak tebliğ etmiştir. Ben de iki gün sonra Diyarbakır’a ulaştım. Birtakım hazırlıklarımız olacak. Dışişleri Bakanlığımızın bina ile ilgili onay süreci var. Teknik donanım itibarıyla de bazı şeylerin tamamlanması gerekiyor. Ama güzel bütününde inşallah hepinizin davet edileceği, yine beraber olacağımız güzel bir törenle umut ediyorum bu sene içerisinde en erken bir tarihte bu büromuzu açmış olacağız" dedi.

"Diyarbakır adına büyük bir kazanç"
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ise 7’ncisi Diyarbakır’da açılacak olan irtibat bürosunun Diyarbakır adına büyük bir kazanım ve kazanç olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır’mızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Eylül'de imzalanan kararname ile 1519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığı temsilciliğine kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Diyarbakır’ın Bu anlamda Dışişleri Bakanlığımızın Türkiye’deki açtığı 7 temsilcilik ve irtibat merkezi ile buluşmasının Diyarbakır adına bir büyük kazanım ve kazanç olarak görüyoruz. Diyarbakır’ın hem yerel hem bölgesel çekim merkezi kimliği ile Dışişleri Bakanlığımızın bu temsilciliği ile uluslararası bir boyut ekleneceği öncelikle ve özellikle Diyarbakır’ın tanıtımı Diyarbakır’ın uluslararası alana tüm değerlerini zenginlikleri ve güzellikleri ile taşıması ve bu bağlamda Diyarbakır'ımıza çok özel kazanımları sağlayacağına inanıyoruz. Bu çok önemli Diyarbakır için değerli karar ve irade karşısında şahsım ve tüm Diyarbakır adına bu iradeyi ve kararlılığı Diyarbakır’a temsilcilik olarak açılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na içtenlikle şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

DİYARBAKIR

03 Ekim 2019 Perşembe

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