'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan ve geçen hafta sahasında ligin son sırasında yer alan Şanlıurfaspor’a puan kaptıran Amed Sportif Faaliyetler, disipline sevk edildi.

Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda gece oynanan maçta, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Ligin son sırasında yer alan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 12 puanı silinen Şanlıurfaspor, Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kalarak, sezonun ilk puanını almıştı. Şanlıurfaspor’un elde ettiği 1 puan, aldığı cezalara mahsup edildi ve 11 puanda kaldı.

DİYARBAKIR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:49

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