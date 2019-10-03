Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Konya Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyesi bir grup öğrenci, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Konya'dan gelen öğrenciler, HDP Diyarbakır il binası önünde 31 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ailelerle bir süre görüşen öğrenciler, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Selçuk Üniversitesi makine mühendisliği öğrencisi İbrahim Toraman, ailelerin yanında olduklarını göstermek için Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak Diyarbakır'a geldiklerini söyledi. Toraman, "Buraya evlatları için oturma eylemi yapan annelerin sesine ses olmak için geldik. Daha öncesinde Selçuk Üniversitesi ve diğer üniversiteler annelerin sesine ses olmak için imza kampanyası ve benzeri etkinlikle destek vermiştik. Bugün burada Konya'da bulunan bütün üniversite öğrencilerinin selamını getirdik ailelere ve ailelerin selamını da öğrencilere götüreceğiz. Annelerimizin her zaman yanındayız ve bu mücadelenin öneminin farkındayız. Bu mücadele PKK'nın sonunu getirecek. PKK annelerimizin ayakları altına kalacak ve Türk gençliği de bu mücadelede annelerimizin yanında olmaktan her zaman gurur duyacak. Bu mücadelenin öneminin farkındayız. Türk milletinin, Türkiye'nin önünü açan bir mücadeledir bu ve bizde bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Annelerimize desteğimiz sonuna kadar sürecektir" dedi.

DİYARBAKIR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:49

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