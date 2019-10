Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hamlesi devam ediyor Büyükşehir Belediyesi, 800 çiftçiye ipek böcekçiliği üretiminde kullanılmak üzere malzeme dağıttı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımıyla, kentte ipek böcekçiliği üretiminin artırılması amacıyla 800 çiftçiye ipek böcekçiliği üretiminde kullanılmak üzere ücretsiz malzeme dağıttı.

Yerel üreticileri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte ipek böcekçiliği üretimini artırmak amacıyla ağırlıklı Kulp ilçesi olmak üzere Silvan ve Hazrolu 800 üreticiye ipek böcekçiliğinde kullanılan malzemeleri ücretsiz dağıttı. Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen dağıtım törenine Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Kulp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Güreş, çiftçi üretici birlikleri başkanları, tarım kooperatifi başkanları ve ipek böceği üreticileri katıldı.



"Millete hizmet etmek aynı zamanda bir ibadet demektir"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma hamlelerinde Türkiye'nin üretiminde 1. olan ipek böceğinin yüzde 50’sini aşan bir üretimi gerçekleştiren üreticilerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, devletin varlık nedeninin milletine hizmet etmek olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Milletin derdiyle dertlenmek o dertlere çözüm bulabilmektir. Devletin her bir kuruşu millet için harcanmalı ve millete tahsis edilerek milletin geleceği ve hayatı kolaylaştırılmalıdır. Bu anlamda millete hizmet etmek aynı zamanda bir ibadet demektir. Biz bu anlayışla bu düsturla inanan ve çalışan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu yaklaşımla milletine hizmet etmek amacında çalışan bir anlayışı temsil ediyoruz. Bu doğrultuda milletin her bir kuruşunu millet için harcama kararlılığını sergiliyoruz. Çok uzun yıllar Diyarbakır'da milletin gelişme ve kalkınmasının önünde engel olan, milletin hem hayrına hem de faydasına bütün hizmetlerin karşısında ihanet odakları ile işbirliği içinde bulunarak bu gelişmenin önünde duran bütün zihniyeti de bu anlamda reddediyoruz. Bunların milletin geleceğine verdiği zararı bugün sizlerle hep birlikte görüyoruz. Terör örgütü PKK'nın, onun işbirlikçilerinin, siyasi uzantılarının ajandasında millete hizmet etmek milletin hayrına bir hizmeti gerçekleştirmek olmadığına hepiniz şahitsiniz. Sizler ve bizler bunu biliyoruz. Artık bu ihanetin milletin önünde duran, milletin hakkını gasp eden, milletin kalkınmasına engel olan zihniyetin hamdolsun milletimiz tarafından Diyarbakır'da da reddedildiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.



"İpek üretimini 100150 tonlara çıkaracağız"

Fiziksel altyapıyı yaparken bunun paralelinde geliri, istihdam ve kazancı nasıl arttırmak içinde adımlar atacaklarına vurgu yapan Vali Güzeloğlu, "Ekonomiyi güçlendirmek de buradan geçiyor. İşsizliği azaltmak da buradan başlıyor. Hep söylüyorum Diyarbakır bir yeryüzü cenneti. Allah'ın bahşettiği her ürünün yetiştirildiği ve doğru yapıldığı zaman da çok büyük bir gelir elde edileceği bir üretim zenginliği. Kulp, üretilen bütün diğer tarımsal ürünlerin yanında bugün Türkiye yaş ipek koza üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını üretiliyor. Türkiye'de lider ve 1.sırada yer alıyor. Orada kurulmuş bulunan ve Türkiye'de bugün tek olan ipek böceği ve üzerinden İpek fabrikamız faaliyetine devam ediyor. Fakat Burada tabii başladığı günden sonra biraz boşluklar, üretimde biraz düşüşler ve hepiniz biliyorsunuz ki biraz sıkıntılar var. Ekibimizle çalışıyoruz, sabahlara kadar çalışıyoruz. Kulp’u masaya yatırdığımızda önümüze gelen mesele budur. İpek böceğine bir altyapı var, kurulmuş bir fabrika var. Bir üretim alışkanlığı var. Ama elde edilen ipek böcekçiliği kozası Türkiye’nin yüzde 50’sini oluşturmasına rağmen fabrikanın ancak bir vardiyasına yetiyor, bunu çoğaltmamız lazım bunu 55 tonlar gibi, bir üretimi inşallah 100150 tona çıkarmamız lazım. Sadece bakın üreten olarak değil ürettiğimiz ipekten bunu kumaşa dönüştüren ve marka yapan bir kent olmamız lazım. Bu düsturla meseleye bakıyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, 800 ipek böceği üreticisine formaldehit, termometre, hidrometre, kerevet, graft kağıdı, ondülin askı ve kireç dağıtılmak üzere temsilen 10 çiftçiye hediyelerini dağıtarak çalışmalarında başarılar diledi.

Program sonunda Kulp Belediyesi, projeye katkılarından dolayı Güzeloğlu’na ipek şal ve kravat armağan etti.

