Bağlar Belediyesi'nden mezarlıklarda denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların şikayetlerine neden olan sorunları gidermek üzere il genelindeki mezarlık ve kabristanlarda denetim gerçekleştirdi. Mezarlık alanları içerisinde izinsiz olarak kurulan su bidonları kaldırılırken, mezarlıkların güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler artırıldı.

Yeniköy Mezarlığı’nı ziyaret ederek vatandaşlara lokum, akide şekeri ve gül suyu ikram ederek başsağlığı dileklerini ileten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mezarlık alanlarında görüntü kirliliğine yol açan ve rahatsızlık veren olumsuz tabloları ortadan kaldırmak için denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Mezarlıklar bundan sonra vatandaşlarımız için daha güvenli olacak. Diyarbakır’daki mezarlıklarda ve kabristanlarda son zamanlarda vatandaşlarımızı rahatsız eden görüntülere karşı üç kurum ortak çalışma başlattık. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş bir koordinasyonla mezarlıkları denetleyerek vatandaşların şikayetine konu olan sorunlarla ilgili tedbirleri sıklaştırdı. Mezarlık alanları içerisinde izinsiz olarak kurulan su bidonları kaldırılırken, mezarlıkların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar artırdık" dedi.

DİYARBAKIR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:50

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