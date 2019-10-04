Kadınlar hayvanların korunması için pedal çevirdi

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Diyarbakır'da '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ' etkinliği kapsamında bir araya gelen Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Mor Pedal21 Kadın Kulübü Derneği üyeleri, hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Kentin özellikle ana caddelerinde bisikletle tur atan dernek üyeleri, daha sonra ellerinde bulunan Hayvan Sevmeyen İnsan Sevemez, açıklamada bulundular. Mor Pedal 21 Kadın Kulübü Derneği Başkanı Kübra Döl, etkinliklerinin amacının '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü', vesilesiyle hayvanları unutmadıklarını göstermek olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın ardından kulüp üyeleri toplu hatıra fotoğrafı çekmesi sonrası etkinlik son buldu.

DİYARBAKIR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:50

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