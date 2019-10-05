Kulp ilçesinde çıkan yangında, 10 ton saman kül oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Özebek Mahallesi Şekirhan Çayı mevki'inde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırların ön kısmındaki hayvanların kışlık yemi olan 10 ton saman henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Sabah saat 06:00 sıralarında ahırına gelen Cüneyt Aydın, yangını görünce hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen, Kulp Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevreye sıçramaması için bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade eden Cüneyt Aydın, bütün yaz ne zahmetlerle hayvanlarının kışlık yiyeceğini çalışarak temin etmeye çalıştığını söyledi. Samanın kasti olarak yakıldığını iddia eden Cüneyt Aydın, "Çünkü samanım için 2 metreye yakın yükseklikte bir iskele yapmıştım ve samanımı bu iskelenin üstüne koyarak koruma altına almıştım ve henüz bir yaşlarında olan köpeğimi de bu samanın altında bulunan iskele ağaçlarına bağlamıştım. Bu sebeple samanım yanması şüphelerimizi artırıyor. Üç çocuk babasıyım, dün gece saat 02:00'ye kadar da buradaydım, yani bir şey yoktu. Sabah 06:00 sıralarında çobanımla birlikte geldiğimde 10 ton iskelenin üzerinde olan samanımın yandığını gördüm, Büyük zahmetle borç edinerek almış olduğum samanımın parasını dahi henüz ödemiştim, zaten maddi durumumda iyi değildi, samanımın yakılması ciddi anlamda mağduriyetime sebebiyet verdi, Akşam köpeğimi bağlayarak gitmiştim, yangını görünce ilk işim köpeğim düşünmek oldu. Allah'a şükürler olsun ki onun boyundaki ipi çıkartmışlar. Köpeğimi bırakıp daha sonra samanımı ateşe vermişler. Kim yapmışsa Allah'a havale ediyorum, bilinçli ve kasıtlı olarak bende hoşlanmayan kişi ya da kişiler tarafında samanım yakıldı, yetkililerin bu samanımı yakan şahsıların bulunmasını ve adalete teslim edilerek hak ettiği cezaların alınmasını istiyorum. Yani suçluların bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Tüm samanın kül olduğu yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından sabotaj ihtimaline karşı inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

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