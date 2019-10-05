Diyarbekirspor - Muğlaspor: 2-1

Bugün ne oldu?

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-STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Serkan Ergün, Barış Çardaklı, Selim Konukçu,

DİYARBEKİRSPOR:Ahmetİbrahim,Reşo (Dk. 46 Tolunay), Uğur (Dk. 64 Emre Hasan), Vedat, Fikret, Şevket, Emre, Güney (Dk. 76 Taner), Alihan, Mehmet Fuat,

MUĞLASPOR:Yunus EmreÇağlayan, Mustafa, Savaş (Dk. 73 Mehmet Akif), Ramazan, Anıl (Dk. 80 Ercan), Rıdvan (Dk. 77 Mahmut), Murat Can, Batuhan, Muhammed, Sami Can,

GOLLER: Dk. 10 Vedat, Dk. 72 Mehmet Fuat, (Diyarbekirspor), Dk. 45 Çağlayan, (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Uğur, (Diyarbekirspor), Mustafa, (Muğlaspor),TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında Muğlaspor'u 21 yendi.

10'uncu dakikada Alihan'ın soldan yerden ceza alanına gönderdiği topu yerinde izleyen Vedat, meşin yuvarlağı yerden plase bir vuruşla filelere gönderdi: 10

45'inci dakikada Savaş'ın sağdan köşe atıştan ceza alanına doğru havalandırdığı topla arka direkte müsait pozisyonda buluşan Çağlayan, sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 11

72'nci dakikada Alihan sağdan ceza alanına doğru ortaladı, pozisyonu yerinde izleyen Mehmet Fuat, güzel bir vuruşla topu kaleci Yunus Emre'nin üstünden aşırarak filelere gönderdi: 21



DİYARBAKIR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:05

YATSI 19:20

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