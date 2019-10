Vali Güzeloğlu: ''2 yılda 25 bin kişiye istihdam sağlayacağız''

Kent esnafe ile bir araya gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yapacakları çalışmalarla 2 yılda en az 25 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, çeşitli esnaf grupları temsilcileri ile bir araya geldi. 1’inci Sanayi Sitesi Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, kentin 25 yıllık büyükşehir kimliğinin olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, ''2018 yılı Diyarbakır kamu yatırımlarında 4’üncü en büyük yatırıma sahip. Terör örgütü ve onun uzantıları diyor ki Diyarbakırlı çocuklar eğitimsiz kalsın, işsiz kalsın, Diyarbakır ekonomik olarak geri kalsın, Diyarbakır'ın imajı, şehir algısı kötü kalsın. Ama milletimiz bu hainlere fırsat vermiyor ve hizmetten yana tavrını koyuyor. 19 Ağustos sabahı benim Allah'tan iki tane muradım niyazım oldu, bir beni mahcup etme sana karşı ve millete karşı dedim iki milletimin haksız yere bir kuruşunu yedirme dedim. Bütün ihaleleri açık yapıyoruz. Hepsi açık, hepsi herkese açık. Bir tek kırmızı çizgimiz var. Hainlerle, örgütle, ihanetle ilişkisi olanla bizim işimiz yok. Not edin 2 senede Allah sağlık sıhhat verirse ve devam edersek devlet olarak, Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Diyarbakır'da en az 25 bin kişilik net sigortalı çalışan istihdam artışı olacak en azı söylüyorum. Bunlar hayal değil ben hesabı kitabı yapmadan bir şey söylemem. Hiçbir şeyi de abartmam. 25 bin bu memleketin evladı iş sahibi olacak. İşi belediye veremez ama Belediye iş altyapısını hazırlar.25 bin insan istihdam sahibi olursa ne olur, bu insanların arabası olur, evi olur, bunların ekonomiye, ticarete, esnafa katkısı olur. O para bu kentin ekonomisini döndüren bir güç olur'' dedi.



‘’Mevsimlik işçi göçünün önüne geçeceğiz’’

Be kentin he anlamda kazanacağını vurgulayan Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

''Bu kent kazanacak ve bu memleketin evladı Karadeniz'e fındığa, Mersin'e portakala, Kocaeli'ye İstanbul'a da iş için gitmeyecek. İpek böcekçiliğinde dün 800 çiftçiye malzeme dağıttık. Önümüzdeki perşembe 1000 çiftçiye 500 ton sertifikalı tohum dağıtacağız. 17 ilçede sertifikalı tohumu olmayan 1000 çiftçiye dağıtacağız. Neden, çünkü milletin kuruşu, hakkı olan millete verilecek, ihanete değil. Bunlar olunca kalkınacağız. İşsizlik meselesinin üzerinde duruyoruz. Lojistik, bununla ilgili arsayı aldığımız gün dünyanın Lojistik devleri beni aradı. Diyarbakır'a geliyoruz diye ve 100 milyon dolar net yatırımla geliyorlar. Doğrudan istihdam beş bin.''

Esnafın yoğun ilgi gösterdiği toplantı günün anısına çekilen toplu fotoğraf ve esnafla Vali Güzeloğlu arasında geçen samimi sohbetlerle sona erdi.

