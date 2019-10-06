Çocuklar Yeşilay etkinliğinde bir araya geldi

Yeşilay bünyesinde faaliyet gösteren Mavi Kırlangıç dergisi, Ceylan Karavil AVM'nin ev sahipliğinde 50. yaşını kutlamak üzere Karikatürcüler Derneği Başkanı Raşit Yakalı rehberliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM ailesi, Yeşilay Derneği bünyesindeki Mavi Kırlangıç dergisinin 50'nci yılı kutlamaları için karikatürist Raşit Yakalı eğitmenliğinde çocukların katıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Yeşilay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Ay, Yeşilay olarak bu sene 3'üncüsünü düzenledikleri Raşit Yakalıyla karikatür atölyesiyle çocuklara ve çocuklar üzerinden ailelerine bir mesaj vermeyi amaçladıklarını söyledi. Ay, "Buradaki amaçlarımızdan en temeli sağlıklı yaşam, teknolojik bağımlılık ve aile ile birlikte vakit geçirebilecekleri ortamların çocukların hayatlarını nasıl etkilediğini öğretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda etkinliğimizde Ceylan Karavil AVM yardımcı oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye'de beş ilde böyle bir karikatür atölyesi çalışması yapmakta. Dünyaca ünlü karikatürist Raşit Yakalı ilimizde çocuklara hem karikatür çizmeyi hem de o karikatürlerde ailelere ve topluma verdikleri mesajı öğrenmeye çalışıyor" dedi.



"Bu işi 45 senedir yapıyorum"

Yeşilay'dan aldığı bir teklifle 5 büyük şehirde karikatür atölyeleri kurması istenildiğini kaydeden karikatürist Raşit Yakalı ise, "Ben bu işi 45 senedir yapıyorum. Çünkü ustalarımdan çok büyük ilgiyi, yakınlığı gördüm. Onlardan gördüğüm yakınlığın karşılığını vermek için bu işi yapıyorum. Buradaki çocukların yaş grupları çok küçük. Benim buradaki amacım sadece karikatür sanatını tanıyıp sevdirmek. Küçük küçük örnekler vererek, eklem yerlerini en azından ya da anatomi kurallarını çok basit olarak patates, soğan üzerinden vurgulayarak anlatmak. Yıllardır yaptığım bu tür çalışmalarda günlük konuları işletmeye çalışıyorum. Bugün de o minik minik çocuklara 'Bugün Hayvanları Koruma Günü biliyor musunuz diyorum, 'Biliyoruz evet' diyorlar bana. Onunla ilgili bugün bir şey yapabilir miyiz diyorum, onu çiziyorum" diye konuştu.

DİYARBAKIR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

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