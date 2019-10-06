Yolun karşısına geçen küçük çocuğa otomobil çarptı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi HDP il binası yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 11 yaşındaki Muhammed Emin Zilan, yolun karşısına geçmek isterken 21 BV 083 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.