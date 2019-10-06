İş adamı Aldudak’tan Başkan Beyoğlu’na ziyaret

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti.

İş adamı Aldudak, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’nu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Beyoğlu’nun Bağlar için yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Aldudak, “Bakan Hüseyin Beyoğlu, dini dili ırkı ne olursa olsun hiç kimseyi ayırt etmeden kapısını açmıştır. Diyarbakır’a kim taş üzerine taş koyarsa, hizmet ederse her zaman onun yanında oluruz ve desteğimizi sunarız. Yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Beyoğlu’na hayırlı olsuna ve teşekkür etmeye geldim. Kendisine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim” dedi.



“Kapımız herkese açıktır”

Kapılarının herkese açık olduğunu belirten ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, “Kapımız herkese açıktır. Bağlar ilçemize hizmet bizler için onurdur. Her hizmetin en iyisini Bağlar ilçemize yapacağız. Benim için makamlar gelip geçicidir hizmetler önemlidir. Bağlar’da oturan halkımız için tüm hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Zaman ve sabırla güzel hizmetlerimiz olacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana ben ve ekibim canla başla Bağlar halkımız için mücadele veriyoruz. Bağlar ilçemizin refah düzeyinin yükselmesi adına ilçemizin güzelleşmesi adına birçok projeye imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bağlar ilçemiz için yeni projeler üretiyoruz. Halkımızın bize olan güvenini boş çıkarmayacağız vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunuyoruz. Ziyareti dolayısıyla Aldudak’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

DİYARBAKIR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

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