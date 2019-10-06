Bağlar Belediyespor zorlu deplasmandan galip döndü

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı 12 Bingölspor'u 21 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

3. hafta maçında Bingöl Şehir Stadı'nda zorlu bir mücadeleye çıkan Bağlar Belediyespor iyi futbolunun karşılığını 3 puanla alarak puanını 7'ye yükseltti. Maç boyunca üstün oynayan sarımavili takım 36. dakikada Abdullah Öztürk ve 42. dakikada Serkan Gül'ün attığı gollerle ilk 45 dakikayı 20 önde tamamladı. Ev sahibi 12 Bingölspor tek golünü 49. dakikada Bağlar Belediyesporlu Meyafir'in kendi kalesine attığı golle buldu.

İyi futbolla 3 puana uzanan Bağlar Belediyespor, Diyarbakır'a mutlu döndü.

DİYARBAKIR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:12

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