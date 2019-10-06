Diyar, Silvanspor ile yenişemedi

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Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya gelen Diyarbakırspor ile Silvan 21 Spor, 00 berabere kalarak 1'er puanın sahibi oldu.

Seyrantepe Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da yakaladıkları pozisyonları bulamadı ve karşılaşma golsüz sonuçlandı.

DİYARBAKIR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

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