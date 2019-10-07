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HDP önünde 18 gündür oturan baba: Evladını kaybetmek büyük acı

DHA

DİYARBAKIR'daki HDP binası önünde, 4 yıl önce kaçırılan oğlu Erkan (23) için 20 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Fahrettin Akkuş, "Üzüntüyle felç geçirdim. Evladını kaybetmek ne kadar büyük acı" dedi.

DİYARBAKIR'daki HDP binası önünde, 4 yıl önce kaçırılan oğlu Erkan (23) için 20 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Fahrettin Akkuş, "Üzüntüyle felç geçirdim. Evladını kaybetmek ne kadar büyük acı" dedi.
İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen, Bitlisli Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde, 19 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül'de HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı. Akkuş, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendikten sonra oğlunu almak için teröristlerle görüştüğünü anlattı. Teröristlerin oğlunu vermeyeceklerini söylemesinin ardından felç geçirdiğini belirten Akkuş, evladını kaybetmenin büyük acı olduğunu söyledi.
'ÜZÜNTÜYLE FELÇ GEÇİRDİM'
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasa oğlu Erkan'ın vatani görevini yapacağını anlatan Fahrettin Akkuş, "2 ay sonra askere gidecekti. Çocuğumu nasıl götürdüler, farkına varmadım. Evladımın peşine düştüm. Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. Evladımı onların elinden koparmak için çok mücadele ettim, maalesef koparamadım. Evladımın Bitlis'in Hizan ilçesinde olduğunu öğrenip, oraya gittim. PKK'lılarla görüştüm, 'Oğlum sizdedir, bana evladımı verin, tek oğlumdur' dedim. Bana evladımın orada olduğunu, vermeyeceklerini söylediler. Bundan daha ağır bir büyük acı var mı? O üzüntüyle felç geçirdim. O üzüntüyle kolum, ayağım gitti. Psikolojim tamamen çöktü. Evladını kaybetmek ne kadar büyük bir acıdır,  bu acıyı ancak anababa bilir. Şu anda ilaçlarla yaşıyorum. Yüzde 85'im gitmiş, yüzde 15 canlılığım kalmış, hep üzüntüden. Ben vazgeçmedim, sonuna kadar da mücadele edeceğim. Erkan'ım gelene kadar buradan ayrılmayacağım" diye konuştu. 
Oğluna seslenen Fahrettin Akkuş, "Erkan, beni dinliyorsan eğer çık, gel oğlum. Bir yolunu bulursan kaç, gel oğlum. Gel bak, 81 milyon insan bizim arkamızda oğlum. Başımın üstünde yerin var; çünkü 81 milyon insan bizden taraftır. Bu çocukları bunların elinden çıkarmak için 81 il şu anda bize destek veriyor. Çıkabiliyorsan çık gel oğlum, bunlarla bizim işimiz yok" dedi. 

DİYARBAKIR

07 Ekim 2019 Pazartesi

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