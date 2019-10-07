Bölgesel Amatör Ligi’nde Diyarbakır takımları iyi gidiyor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1.Grup’ta yer alan Diyarbakır takımları son iki haftayı galibiyetlerle kapatarak zirve yarışına ortak oldu. Üç maçta 7 gol atan ve kalesinde sadece 1 gol gören Bağlar Belediyespor, liderin 2 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti.

Ligin ilk haftasında Bismil’de karşılaşan Bismil 21 Spor ve Bağlar Belediyespor, sahadan 00’lık sonuçla ayrıldıktan sonra üst üste galibiyetler elde etti. Önce kendi sahasında 1955 Batman Belediyespor’u 50 ve ardında 12 Bingölspor’u deplasmanda 21 yenen Bağlar Belediyespor 7 puana ulaşarak üçüncü haftayı lider Siirt Özel İdarespor’un 2 puan gerisinde averajla ikinci tamamladı.

Deplasmanda Van Yolspor’u 21 ve kendi sahasında Bitlis Özgüzelderespor’u 41’le geçen Bismil 21 Spor’da 7 puana ulaşarak üçüncü hafta sonunda averajla üçüncü sırada yer aldı.

4. hafta maçları 13 Ekim Pazar günü oynanacak. Bağlar Belediyespor, Seyrantepe tesislerinde saat 14.00’da Mardin Büyükşehir Başakspor’la karşılaşacak. Bismil 21 Spor ise aynı saatte Yüksekova Belediyespor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

DİYARBAKIR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:12

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AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

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