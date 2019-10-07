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YORUM KURALLARINI OKUDUM

PRP yöntemi ile ikide iki gebelik

İHA

Diyarbakır’da yaşayan ve 13 yıllık evli olan Nazire Abdurrahman Kocadağ çifti, 10 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. 3 yıl önce uygulanan PRP yöntemi ile ikiz çocuğu olan Nazire Kocadağ, aynı doktorda gördüğü PRP tedavisinin ardından ikinci kez hamile kalmanın mutluluğunu yaşadı.
Diyarbakır’da yaşayan Kocadağ çifti, 10 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Bu süre zarfında çalmadık kapı bırakmayan Kocadağ çifti, tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yolunu tuttu. Burada yapılan tüp bebek tedavisi ile Kocadağ çifti, ikiz bebek sahibi oldu. 3 yıl sonra tekrar çocuk sahibi olmak isteyen çift, yine Prof. Dr. Çoksüer'in kapısını çaldı. Bu sefer PRP yöntemi uygulanan Nazire Kocadağ, ikinci kez hamile olduğu müjdesini aldı.
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 13 yıllık infertilite öyküsüyle kendilerine geldiğini söyledi. Hastasının öyküsünün biraz daha ilginç olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, "Daha önceden de yumurta tembelliği nedeniyle bu hastaya PRP tedavisi yapmıştık. PRP ve akupunktur kombine tedavi yapmıştık. Bu kombine tedaviden yumurta oluşturmuştuk. Tüp bebek yaptık ve gebe kaldı, bu önemli. Yani biz bu hastaya ne yaptık, yumurta tembelliği vardı. İlk gebeliğinde PRP ve akupunktur tedavisiyle gebe kaldı. Hastamız ikinci sefer geldiğinde hastamızın hormonları yüksekti. Adetlerinde düzensizlik vardı ve ileri derecede yumurta tembelliği vardı. Biz bu hastaya ikinci sefer de yeniden PRP tedavisi yaptık ve tek yumurta oluşturduk. Bir tane yumurtayla gebelik oldu. PRP ve akupunktur tedavisiyle iki de iki gebe kaldı. Bir tanesi bebeğimiz akupunktur ve PRP tedavisiyle doğdu. Şuanda bebeğimiz var. İkinci tüp bebek uygulamasında yine yumurtalara hormonları yüksekti. Yine yumurtaları çok ileri derecede zayıftı. Biz bu hastaya yine PRP uygulaması yaptık. Akupunktur uygulaması yaptık. Ondan sonra tedaviye aldık” dedi.

“Kombine etki yaptığımız zaman hastalar daha iyi fayda görüyor”
PRP'nin özellikle estetik ve ortopedi alanında kullanılan bir tedavi biçimi olduğuna değinen Prof. Dr. Çoksüer, "Bu yöntem hücre yenileme yöntemidir. Yani dokuları yenileme özelliğine sahip olması bizim için bir avantaja sahip. Özellikle estetik alanında cilt gençleştirme tedavisinde kullanılıyor. Ortopedi alanında özellikle eklem kıkırdaklarının yenilenmesi tedavisinde kullanılıyor. Bizde kendi kliniğimizde yumurtaların gençleştirme tedavisinde kullanıyoruz. Avrupa’nın birçok merkezinde bu tedavi uygulanıyor. Bizde kendi kliniğimizde uyguluyoruz. Biz bu hastamızda akupunkturla stres yükünü azaltıyoruz. İkincisi, yumurtaların kalitesini artıyoruz. Hormonları düşürerek yumurtaların kalitesini artırıyoruz. Üçüncü uygulamamızda da tabi rahim zararın güçlenmesini artırıyoruz. Dördüncü tedavi etkinlik uygulamasında ise bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Akupunkturun bu dört etkinlik sisteminden yararlanıyoruz. Böyle kombine etki yaptığımız zaman hastalar daha iyi fayda görüyor. Tabi şuanda ikinci kes kardeş gelmenin mutluluğu var ailede. İlk tüp bebek yaptığımızda da birçok yer gezilmiş tedavi olması için, gebelik elde edilmesi için. Hastanın şansının çok çok zayıf olduğu söylenmiş. Fakat biz bu hastaya alta yatan sebepleri araştırdığımızda olayın tamamen yumurta kalitesinin zayıf olması ve yumurta tembelliğinden kaynaklandığını gördük. Ona yönelik tedavi verdik. Ondan sonra gebelik elde ettik. Sadece doğru klinik, doğru hekim ve doğru teşhis başarıya götürmenin en önemli anahtarıdır. Bizde bu şekilde olan hastalarımızın umutlarını yitirmemelerini tavsiye ediyoruz. Her zaman bu tedavilerden yanıt almaları için sürekli araştırmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk sahibi olmayı nasip etsin inşallah” diye konuştu.
13 yıllık evli olduğunu, ikiz kızı olduğunu ifade eden Nazire Kocadağ, “Yumurtalık kisti vardı. Ondan dolayı tedaviye başladım ikiz kızım oldu. Şimdi yine geldim ve hamileyim. PRP kök hücre tedavisi uygulandı. Çok mutluyum, Hakan hocadan Allah ondan razı olsun. Her zaman mutluluğumuzun içinde olacak, her zaman hatırlayacağız” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

07 Ekim 2019 Pazartesi

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