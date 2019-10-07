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Minikler öğrenciler, kağıttan yaptıkları çiçekleri ilçe müftüsüne hediye etti

İHA

Diyarbakır Çınar İlçe Müftülüğü'ne bağlı merkez 46 yaş Kur'an kursu öğrenciler, kağıttan yaptıkları çiçekleri İlçe Müftüsü Abdulhamit Turgut'a hediye etti.

Minikler öğrenciler, kağıttan yaptıkları çiçekleri ilçe müftüsüne hediye etti

Diyarbakır Çınar İlçe Müftülüğü'ne bağlı merkez 46 yaş Kur’an kursu öğrenciler, kağıttan yaptıkları çiçekleri İlçe Müftüsü Abdulhamit Turgut’a hediye etti.
Çınar merkez 46 yaş Kur’an kursu öğrencileri kağıtlardan kendi elleri ile yaptıkları çiçekleri Cami ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlilerini temsilen İlçe Müftüsü Abdülhamit Turgut ve daire personellerine hediye etti.
Aldığı hediye karşısında duygulanan Müftü Turgut, “46 yaş Kur’an kursu öğrencilerimizin bu anlamlı ziyaretleri ve hediyeleri bizi mutlu etti. Miniklerimizin temel bilgi ve becerilerini kazandıkları, zihinsel yeteneklerinin hızlı bir şekilde geliştiği ve biçimlendiği yaş aralığında olan çocuklarımız ‘Değerler eğitimi’ ile dini bilgiler öğreniyor, sevgi, saygı, merhamet, paylaşma, yardımseverlik ve hoşgörü gibi güzel alışkanlıklar kazanıyorlar. Böyle özel günleri unutmadıklarını ve hocalarımızın vermiş olduğu eğitimin meyvesini görmek bizi ayrıca heyecanlandırmıştır. Çocuklarımıza ve onları yetiştiren öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

DİYARBAKIR

07 Ekim 2019 Pazartesi

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