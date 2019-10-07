Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan bir kişi, dengesini kaybederek yere çakılması sonucu kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Alaca köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ceviz toplamak için ağaca tırmanan Vasvettin Polat, çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yere çakıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme Polat’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polat’ın cenazesi Kulp İlçe Devlet Hastanesi’ne getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Diyarbakır’a sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

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