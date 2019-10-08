Diyarbakır'da bulunan Ziya Gökalp Anadolu Lisesi (ZGAL) öğrencileri, lösemi hastası arkadaşları Özlem ve meme kanserine dikkat çekmek adına okul idaresi ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in de katılımıyla sosyal sorumluluk çalışması başlattı. Doç. Dr. Taşçıer, Özlem için arkadaşları tarafından çekilen videoda yer alırken, meme kanserine dikkat çekmek için de pembe kurdele taktı.

ZGAL öğrencileri hem lösemi hastası olan arkadaşları Özlem'e destek olmak için hem de meme kanserine dikkat çekmek adına önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğrencilerin hayata geçirdiği çalışmaya okul idaresi ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer de katıldı. Doç. Dr. Feysel Taşçıer öğrencilerin lösemi hastası arkadaşları Özlem için çektiği videoda yer alıp meme kanserine dikkat çekmek için de pembe kurdele taktı.

Öğrencilerin başlatmış olduğu çalışmayı önemli bulduğunu belirten Doç. Dr. Taşçıer, öğrencilere teşekkür ettiğini söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, "Diyarbakır'ın en köklü ve tarihi liselerinden biri olan ve bizzat benim de mezun olduğum Ziya Gökalp Lisesi'nden bu farkındalığın gelmiş olması benim için hem bir onur hem de bir motivasyon kaynağı oldu. Ben onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Özlem 10'uncu sınıfta lösemi teşhisiyle büyük bir mücadele veriyor. Kendisini yalnız bırakmamak için arkadaşlarının göstermiş olduğu bu farkındalığa iştirak etmek istedim, destek olmak istedim. Özlem'in şahsında bütün çocuklarımıza, kanserle mücadele eden kardeşlerimize ve büyüklerimize moral vermek istiyoruz. Hem güç aşılamak istiyoruz. Yalnız değiller, yanlarındayız. Onlarla birlikte bu mücadeleyi bizde vermek istiyoruz. Bu mesajı mücadele eden bütün diğer arkadaşlarımıza, kardeşlerimize iletmek için burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.



"Bin 147 çocuğumuza pembe kurdele taktık"

Yaklaşık 7 ay önce öğrencilerinin lösemiye yakalandığını kaydeden Ziya Gökalp Anadolu Lisesi Müdiresi Esra Ucaman ise, "Ailesiyle irtibat halindeydik, ilik aranıyordu. Bu bağlamda çocuklarımız bize hocam, '15 gün önce bir ilik nakli gerçekleşti ve onu motive etmek için klip çekmek istiyoruz' dediler. Tabi biz seve seve gönüllü olduk. Amatörce onların filminde figüran rolünü kabul ettik. Bu proje, ülkemizdeki diğer hastalara da bir umut ışığı olsun. Gerçekten lösemi hastaları, lösemi tedavi edilebilir bir hastalık. Aynı zamanda bu ay, meme kanseri farkındalık ayı. Bununla ilgilide idareci arkadaşlarımızla, rehberliğimizle oturup konuştuk. Bu farkındalığı nasıl oluşturabiliriz diye. Bin 147 çocuğumuza birer kurdele hazırladık. Sanırım Türkiye'de bir ilk. Bugün sabah törenle birlikte bin 147 çocuğumuza kurdelelerini taktık ve onlardan şunu istedik, 'Biz farkındayız, siz ne kadar farkındasınız' Bu sloganı lütfen eve gidin, evde annenize, komşunuza, kız kardeşinize, yakınlarınıza. Otobüse bindiğiniz zaman bu kurdeleyi soranlara muhakkak bir cevabınız olsun. Erken teşhis hayat kurtarır, çıkış noktamız buydu. Bugün öğrencimiz Özlem'e selam olsun. Ama ülkemizde bu hastalıkla mücadele eden nice çocuğumuz var. Dualarımız onlarla, onları yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

ZGAL 11'inci sınıf öğrencilerinden Zelal Belek de, yaklaşık bir yıldır arkadaşları Özlem'e lösemi teşhisi konulduğunu söyledi. Belek,"Biz ona moral ve motivasyon açısından bir video hazırladık, bir klip çektik. Çektiğimiz klip ekim ayına denk geldi. Ekim ayı da meme kanseri ayı. Biz bir farkındalık oluşturmak için, okulumuzda pembe kurdele başlattık. İnsanlarında bunun farkında varmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Okulun bir başka öğrencisi Berfin Kanat ise arkadaşının 15 gün önce ilik nakli olduğunu ve şuan çıkacak sonucu beklediklerini kaydetti. Kanat, "Bizde onun motivasyonu için güzel bir klip çektik. Bütün öğretmenlerimiz, müdürümüz, idari herkes bize yardımcı oldu. Bununla birlikte hem motivasyon kazandı hem de meme kanseri farkındalık oluşturmak için biz okulca bir hafta boyunca çalışma gerçekleştirdik. Okulumuzda Türkiye'de bir ilk olan pembe kurdele çalışmasını" dedi.

DİYARBAKIR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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