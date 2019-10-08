HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 36’ncı gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 36'ncı gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 36'ncı gününde devam ediyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan Adil Kabaklı’nın annesi Cennet Kabaklı, oğlunu çok özlediğini ve diğer anne, babalara çağrıda bulunarak evde oturmamalarını, kendilerine destek olmak için buraya gelmeleri gerektiğini söyledi. Kabaklı, “Oğlumun gelmesini istiyorum, 5 yıl oldu. Artık dayanacak gücüm kalmadı, bıraksınlar oğlumu. Bütün annelerin evlatları bırakılsın, gelmeyen anne ve babalara çağrıda bulunuyorum, korkmasınlar evlatları için gelsinler. Evde durmasınlar bizimle beraber beklesinler. Oğlumu çok özledim” dedi.

DİYARBAKIR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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