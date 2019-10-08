AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı çocukları sevindirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanlığı 'Dünya Çocuk Günü' etkinliği kapsamında çocuklara akvaryum gezisi yaparak yemek yedirdi.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, çocukların iyi yetişmesinin geleceğe umut olduğunu söyledi. Dünya Çocuk Günü dolayısıyla parti binasında çocukları kabul eden AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer beraberindeki Gençlik Kolları Başkanı Uğur Erekli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir gününü çocuklara ayırdı. Gezer, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" dedi.

Gezer ve beraberindeki heyet çocuklara farklı deneyim yaşatmak için akvaryum düzenledi. Gezinin ardından çocuklarla birlikte yemek yiyen Gezer, imkanları ölçüsünde her daim çocuklara destek vereceklerini söyledi.

DİYARBAKIR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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