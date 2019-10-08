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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu öğrencilerin mezun olunca iş kaygısı yok

DHA

DİYARBAKIR'da Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okulda günlük 9 ton kapasite ile ürettikleri 22 çeşit temizlik ürününü, kamu kurum ve kuruluşlarına satıyor. Aile bütçelerine de katlı sağlayan öğrenciler, aldıkları iş yeri açma belgesiyle mezun olduklarında iş kaygısı yaşamayacak.

DİYARBAKIR'da Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okulda günlük 9 ton kapasite ile ürettikleri 22 çeşit temizlik ürününü, kamu kurum ve kuruluşlarına satıyor. Aile bütçelerine de katlı sağlayan öğrenciler, aldıkları iş yeri açma belgesiyle mezun olduklarında iş kaygısı yaşamayacak.
Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya bölümü öğrencileri, öğretmenleri ile okulun laboratuvarında aralarında sıvı sabun, oda spreyi, bulaşık deterjanı ve parlatıcı gibi ürünlerin bulunduğu 22 çeşit temizlik ürününün üretimini yapıyor. Okuldaki laboratuvarda yapılan ürünler, kentteki kamu kurum kuruluşlarına satılarak, öğrenciler için ek gelir imkanı sağlanıyor. Öğrenciler, bu projeyle hem iş deneyimine sahip olmanın avantajını elde ediyor hem de çalıştıkları sürede aldıkları ücretle aile bütçesine katkıda bulunuyor. Okulda böyle bir projede çalışmaktan memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, mezun olduklarında alacakları iş yeri açma belgesi ile de iş kaygısı yaşamayacaklarını belirtti.
'ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜRETİME OLAN KATKISINI GÖRÜYORUZ'
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, öğrencilerin bu projeyle üretime olan katkılarının çok önemli olduğu söyledi. Önümüzdeki süreçte günlük üretim miktarını 9 tondan 20 tona çıkaracaklarını anlatan Taşçıer, "Şu anki kapasitemiz minimum düzeyde. Yakın zamanda tam kapasiteye geçtiğimizde günlük 20 tonu bulabilecek bir kapasite ve 200 öğrencimizin de aylık 1500 TL´ye varan bir döner sermaye katkısı alabilecekleri bir ortamda çalışmalarımız devam etmektedir. Valimizin ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, yakın zamanda Karacadağ Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz protokollerle üreteceğimiz 40 farklı ürünü çeşitli kurumlarımıza vermiş olacağız. Amacımız çocuklarımızın mesleki kariyerlerinin başında üretime olan katkısını ve mesleki yeterliliklerini arttırmak, geliştirmek. Burada mezun verdikten sonra öğrencilerimizin hayatla olan ilişkilerinde bu mesleki tecrübelerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.
'ÇEVREYE EN AZ ZARAR VEREN ÜRÜNLER KULLANIYORUZ'
Okulun Kimya Teknolojisi Alan Şefi Naif Okuyucu ise 22 çeşit temizlik ürünü ürettiklerini belirterek, kullandıkları ürünlerin çevreye zarar vermediğini ifade etti. Okuyucu, "Sıvı sabun, oda spreyi, bulaşık deterjanı, parlatıcı, yağ çözücü gibi 22 çeşit farklı ürün üretiyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansı´ndan alacağımız hibe ile bu ürün çeşidimizi 40´a çıkarmayı düşünüyoruz. Ürünlerimizde Sağlık Bakanlığı´nın ve Avrupa Birliği´nin kabul ettiği standartlarda ham madde kullanıyoruz. Kullandığımız ham maddelerin saflık derecesi çok yüksek, biyolojik çözünürlükleri çok fazla ve bu yüzden hem insan sağlığı hem çevre açısından yararlı ham maddeler tüketiyoruz. Çevreye en az zarar verecek ürünler üretiyoruz" diye konuştu.
Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sezai Güçmen, okuldaki öğrencilerin temizlik ürünleri üretmelerinin dışında birçok alanda faaliyetler yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu öğrencilerimiz 7 farklı alanda eğitim görmektedir. Öğrencilerimiz diğer okulların mobilya ihtiyaçlarını üretmekte, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının da güvenlik, kamera sistemleri montajlarını da yapmaktadır. Bununla da yetinmedik. 3 aylık bir süre içerisinde kimya teknolojisi alanında ilimizde, bölgemizde ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri üretimini de kendi öğrencilerimizle ve danışman öğretmenlerimizle üretmeye başladık. Bu çocuklar buradan mezun olduklarında artık aranılan kalifiye eleman olarak işverenler tarafından talep edilecekler. Bizler, imzalayacağımız protokollerle buradan mezun olacak öğrencilerimizin istihdamını sağlayacağız."
`İŞ KAYGIM YOK´
11´inci sınıf öğrencisi Mahsun Abdullahoğlu da "Burada alacağım iş yeri açma belgesi ile üniversiteyi de bitirdikten sonra kendi iş yerimi açabilirim. İş kaygım da pek yok" şeklinde konuştu. Kimya bölümü öğrencisi Esra Ayçiçek, aldıkları teorik bilgileri 11´inci sınıfta uygulamaya geçirdiklerini anlatarak, şunları söyledi:
"Aynı zamanda bize ek gelir de oluyor. Ailemize katkıda bulunuyoruz. Bu bölümde çalıştığımız için gayet memnunuz. Üniversitede kimya bölümüne gitmek istiyorum. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Buradan alacağım belge ile de kendime bir iş yeri açabilirim. Bu benim için bir avantaj. O yüzden mutluyum."

DİYARBAKIR

08 Ekim 2019 Salı

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