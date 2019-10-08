HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 54’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 36'ncı günde 54’e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 54'e yükseldi. 29 Aralık 2015’te 15 yaşındayken Diyarbakır'da dağa kaçırılan Cafer Ceylan’ın (19) annesi Hatice Ceylan, HDP önündeki ailelerle buluşarak oturma eylemine başladı. Acılı anne Ceylan HDP’ye çocuğunu bırakmaları ve çocuklarını sahiplenmemeleri gerektiğini söyledi. Ceylan, "29 Aralık 2015’te oğlum hafızlık okuyordu, gitti. 1 buçuk yıl önce aradı bizi, fazla konuşamıyordu bizden cevap bekliyordu. Suriye’de olduğunu söyledi. Tam yerini sordum adres veremedi. Tek hedefimiz çocuğumuzun geri getirilmesi, sağ salim kazasız belasız, hayatımız cehenneme döndü. HDP oğlumuzu bıraksınlar, oğlumuzu sahiplenmesinler. Çocuğum bizi duyuyorsa kapım ona açık, o bizim her şeyimiz. Benim ciğerimi koparanın ciğeri kopsun bana yaşatan bin beterini yaşasın" dedi.

Öte yandan, Cafer Ceylan'ın, 2016 yılında Diyarbakır'da polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 8 polisin şehit olduğu saldırının faili Rezan Farkin kod adlı Nezir Çiçek'in kuzeni olduğu, Çiçek'in Ceylan'ı kandırarak dağa götürülmesine aracı olduğu iddia edildi.

DİYARBAKIR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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