Diyarbakır’da satışa hazır vaziyette yarım ton bozuk et ele geçirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı gıda kontrol ekiplerince, Yenişehir ilçesinde kokmuş ve tüketilmeyecek durumda olan satışa hazır vaziyette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi.

Halk sağlığını koruma amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, gıda denetimlerine kent merkezinde 3 ayrı ekiple kapsamlı şekilde devam ediyor. Gıda kontrol ekiplerinin Yenişehir ilçesinde yaptığı denetimlerde insan sağlığını tehdit eden 500 kilogram bozuk kırmızı ete tutanakla el konuldu. Satışa sunulmak üzereyken ele geçirilen kırmızı et ile ilgili gerekli yasal işlemleri gerçekleştiren ekipler, bozuk olan 500 kilogram eti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çöp Aktarma İstasyonu’nda kontrollü bir şekilde imha etti.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların güvenli gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için denetimlerine kent merkezindeki 4 ilçede gıda ürünü satan ve depolayan iş yerlerinde rutin şekilde devam edecek.

DİYARBAKIR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 18:00

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.