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Diyarbakır'da mazot kaçakçılarına darbe: 14 gözaltı

İHA

Diyarbakır'da BOTAŞ petrol boru hattından farklı tarihlerde yakıt çalan çeteye yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da mazot kaçakçılarına darbe: 14 gözaltı

Diyarbakır'da BOTAŞ petrol boru hattından farklı tarihlerde yakıt çalan çeteye yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, BOTAŞ petrol boru hatlarında farklı tarihlerde meydana gelen ham petrol hırsızlığı olaylarının şüphelilerini tespit etmek amacıyla operasyon başlattı. 14 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan çalışmalar kapsamında Diyarbakır il merkezi, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi, Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde 5 Ekim 2019 tarihinde 86 personel ile birlikte eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda 1 adet AK47 Kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet G1 marka uzun namlulu tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 300 adet AK47 tüfeğe ait dolu fişek, 98 adet G1 tüfeğe ait dolu fişek, 3 adet av tüfeğine ait dolu kartuş, suçta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ve 60 litrelik bidon içerisinde yapılan analiz sonucu ham petrol olduğu belirlenen akaryakıt ele geçirildi. 7 Ekim 2019'da Mardin'in Derik ilçesi ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi arasındaki D400 karayolu 41. kilometresinde bulunan tek katlı baraka ve müştemilatında yapılan aramada toprak altına gömülü depolama ve satış amaçlı boş akaryakıt tankeri bulundu.
Operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 7’si çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından, 5 şüpheli şahıs da adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR

09 Ekim 2019 Çarşamba

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