Diyarbakır’da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

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Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, DiyarbakırMardin kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 SA 519 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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