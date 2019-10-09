HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 37’nci gününde Anne Hüsniye Kaya, kızı Mekiye’ye seslendi: "Kızım Mekiye devletin şefkatli kollarına teslim ol"

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 37’nci gününe girdi. 5 yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından kaçırılarak dağa götürülen Kızı Mekiye’ye seslenen Anne Hüsniye Kaya, “Kızım Mekiye devletin şefkatli kollarına teslim ol. Artık yolun sonuna gelindi. Öldürülmeden sen ve arkadaşlarınla birlikte teslim ol” dedi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 37’nci gününde devam ediyor. Kızı Mekiye Kaya’nın 5 yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldığını belirten acılı anne Hüsniye Kaya, 37 gündür HDP önünde eylem yapıyor. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Kaya, kızından yaklaşık 5 yıldır haber alamadığını söyledi. Kaya, “Şu ana kadar kızım sesini bile duymadım. Gezmediğim başvurmadığım hiçbir yer kalmadı. Hiçbir haber alamdım. Kızımı HDP’lilere müzahir kişilerce götürüldü. Kızımı okuldan kandırdılar sonrada HDP’ye teslim ettiler. O günden bu yana haber alamadım” dedi.



"Kızım Mekiye teslim ol, yoksa öldürürler sizi"

Kızına seslenen acılı anne Hüsniye Kaya, “Kızım Mekiye, kendini devlete teslim et, devlet sana hiçbir şey yapmaz. Yanındakiler belki seni tehdit ediyorlar, belki diyorlar annen seni aramıyor ve sevmiyor ve belki sana cesaret ilaçları verip seni bizlere karşı kışkırtıyorlar. Kızım Mekiye öyle bir şey yok. Artık yolun sonundasınız. Teslim olun yoksa hepinizi öldürecekler. Senden rica ediyorum kızım, kendini devlete teslim et. Bütün arkadaşlarına da söyle onlarda teslim olsunlar devlet size sahip çıkacaktır” diye konuştu.

DİYARBAKIR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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