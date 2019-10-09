Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aradı

Diyarbakır SağlıSen Şube Nurhak Ensarioğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarına değinerek, "Bugün ülkemizde bulunan birçok üniversite hastanesi çalışanı, döner sermaye ödemelerini ve fazla mesai ücretlerini aylarca geriden almaktadır" dedi.

SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Vekili Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ile sağlık çalışanlarının sorunları hakkında görüştü. Ensarioğlu, 4 Ekim 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, üniversite hastanelerinin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak yıl sonuna kadar toplamda 450 milyon Türk lirası ek ödeme gerçekleşeceği bildirildiği, 250 milyon lira tutarındaki kaynağın 4 Ekim tarihi ile SGK global bütçe içerisinde yer alan 43 üniversite hastanesine aktarıldığı, kalan miktarın 100 milyon lirasının kasım ayında, 100 milyon lirasının da aralık ayında aktarılacağı söylendiğini belirtti.



“Birçok hizmet ve işlemler hastanelerimize zarar ettirmektedir”

Ülkede bulunan birçok üniversite hastanesini çalışanının döner sermaye ödemelerini ve fazla mesai ücretlerini aylarca geriden aldığını kaydeden Başkan Ensarioğlu, “Bunun genel olarak temelinde sağlık uygulama tebliğinin yılarca güncellenmemiş olması ve üniversite hastanelerimiz işçi kadrosunda bulan personellerin maaş ödemeleri ile primlerinin SGK global bütçe içerisinden ödenmesi yatmaktadır. Dicle Üniversitesi Hastanelerimiz bölgeye hizmet eder konumda olup, yatak doluluk oranları ülke ortalamalarının üzerindedir. Yani üniversite hastanelerimizin borçları çalışmadıklarından dolayı artmıyor üzülerek belirtiyorum ki çalıştıkça borçları artıyor. Yıllarca güncellenmeyen sağlık uygulama tebliğinden kaynaklı yapılan birçok hizmet ve işlemler hastanelerimize zarar ettirmektedir" dedi.

Bu kaynağın üniversite hastanelerinin maddi sorunlarına lokal bir çözüm olacağını, kalıcı bir çözüm için sağlık uygulama tebliğinin güncel malzeme fiyatları ve güncel ek ödemeler göz önünde bulundurularak değiştirilmesi ve işçi kadrosunda bulunan personellerin maaş ile primlerinin merkezi bütçeden ödenmesinin gerektiğini vurgulayan Başkan Ensarioğlu,” Bu anlamda Dicle üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Başhekim Vekili Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ile yapmış olduğumuz görüşmede çalışanların bu kaynaktan beklentilerini anlattık. Dicle Üniversitesi Hastaneleri çalışanları adına bir aylık döner sermaye ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesi yönündeki talebimiz hocamız tarafından makul karşılandı. Hocamız göreve geldiği ilk günden beri çalışan memnuniyetini önemsemiş olup, çalışanlardan gelen makul her talebe karşılık vermiştir. Çalışanların bu talebini de makul karşıladıkları için Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu’na ve tüm hastane yönetim kadromuza teşekkürü bir borç biliyoruz" diye konuştu.

DİYARBAKIR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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