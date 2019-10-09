Kağıt toplayan çocuğu döven şahıs gözaltına alındı

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Diyarbakır’da kağıt toplayan çocuğu döven şahıs, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kağıt toplayan çocuğu döven şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının F.C. olduğu tespit eden güvenlik güçleri, bugün saat 11.00 sularında şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkez amirliğine götürülen zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DİYARBAKIR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

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