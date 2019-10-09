Bağlar Belediyesi’nden ulaşımı rahatlatan modern yol

Bağlar Belediyesi, DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu üzerinde yaptığı modern yol çalışması ile bu bölgede yıllardır yaşanan ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.

Şehir içinde ve kırsal bölgelerde yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi, yılların ihmali olan bir yolu daha kente kazandırdı. Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir haftalık çalışma ile önce yolun alt yapısını hazırladı, ardında da üst yapısını tamamlayarak yolu hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşıma hazır hale getirdi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu üzerinde yol çalışması gerçekleştirilerek yeni ve modern görünümlü kazandırıldı. Daha önce 5 metre olan yolun genişliği 15 metreye ve uzunluğu bin 100 metreye yükseltilirken, aynı zamanda çevre yoluna bağlantı sağlanarak şehirler arası geçişlere de nefes aldıran yolun bu haftadan itibaren ulaşıma açılacağı kaydedildi.



“Kente layık olduğu hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz”

Karacadağ bölgesindeki arazilerde bulunan bazalt taşlarını belediyeye ait konkasör atölyesinde işletip yol malzemesi haline getirerek yol çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hizmete susamış olan bölge halkını mutlu etmek için gece gündüz çalışmalar yaptıklarını söyledi. Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın layık olduğu güzel hizmetlerden birini daha kazandırdık. Yıllardır olmayan, yapılmayan bu yolu kısa sürede tamamlayarak hazır hale getirdik. Hem KOSGEB bölgesine giden iç ulaşım bölgesi hem de çevre yolu ile bağlantı kurarak şehirler arası ulaşımı rahatlatacak. Yaptığımız her hizmet ve çözdüğümüz her sorun bizi mutlu etmeye yetiyor. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Beyoğlu’nun öncülüğünde kentimize güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

DİYARBAKIR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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