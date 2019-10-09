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Diyarbakır’da 'Beyaz altının' yılın ilk satış seansı gerçekleşti

İHA

Beyaz altın olarak nitelendirilen ve yıllardır ülke genelinde Ege pamuğu tipi olarak işlem gören Diyarbakır pamuğunun, kendi adıyla işlem görmesi için ilk adım atıldı. Diyarbakır Ticaret Borsası'nda (DTB) pamuk satış seansı gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da 'Beyaz altının' yılın ilk satış seansı gerçekleşti

Beyaz altın olarak nitelendirilen ve yıllardır ülke genelinde Ege pamuğu tipi olarak işlem gören Diyarbakır pamuğunun, kendi adıyla işlem görmesi için ilk adım atıldı. Diyarbakır Ticaret Borsası'nda (DTB) pamuk satış seansı gerçekleştirildi.
Diyarbakır pamuğunun ilk satışını gerçekleştirmek üzere DTB satış salonunda düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Dr. Hasan Maral, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bismil Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Karabulut, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, kamu kurum amirleri, iplik fabrikaları temsilcileri, borsada alım satım yapan tüccarlar katıldı.

"Rekoltenin 80 bin ton artmasını bekliyoruz"
Törende konuşan Vali Güzeloğlu, bugün burada Diyarbakır pamuğunun ilk satışını yaptıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Ticaret anlamında borsamızda bugün başlayacak alım ve satım sürecinde hem satan üreticilerimize hem alıcılarımıza bu sürecin hayırlı olmasını, bereketli, helal, bol kazançlar getirmesini diliyorum. Pamuk, sanayinin ve tarımın çok önemli bir girdisi. Dünyanın sayılı pamuk üreticilerinden olan ülkemizde Diyarbakır, bugün itibariyle üretim hasılatı açısından üretim yapılan 4'üncü ilimiz. Pamuk üretiminde sadece pamuk boyutunda değil tekstilin ana girdisi olan pamuk ana üretiminin yanı sıra çiğidi dediğimiz çekirdeği ile yağ sanayisinde, küspesi ile yem sanayisinde, bütün alanlarda pamuğun net ve açık bir girdi değeri söz konusu. Diyarbakır gerek pamuk üretiminin gerekse kalitesinin çok önemli bir belirleyici kenti. Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl rekoltenin yaklaşık bir 80 bin ton civarında artması ve o şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

"Hedef 1 milyon dekarlık alandan 500 bin ton üretim"
Esas hedeflerinin 2023 ve 2025 bandında GAP’ın sulama projelerinin tamamlanması ve Silvan Barajı ile Silvan Projesi'nin sulama kanallarının devreye girmesi olduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, "1 milyon dekarlık alanda pamuk üretimini gerçekleştiren ve bunun karşılığında en az 500 bin ton pamuğu üreten bir kent olma hedefidir. Bu yakın dönemde gerçekleşecek hedefe karşıda kentimizi gerek üretim altyapısında gerekse pamuğa dayalı sanayinin altyapısında hazırlamakta bizim önceliğimizdir. Bugün itibariyle yüzde 90’ın üzerinde makineli hasadın gerçekleştiği, ürün kaybının ve filesinin en aza indirip pamuk üretim merkezi Diyarbakır’ımızda Dicle'nin ve gerçekleştirilen sulama projelerinin getireceği bereketli topraklarda dünyanın en nitelikli pamuğunu yetiştiren ve fiyat belirleyen bir il olma hedefine doğru giderken aynı zamanda da pamuğa dayalı tekstil sanayisinin merkezi olma hedefinde ve amacındayız" diye konuştu.

“Ülke genelini yüzde 10 ihtiyacını karşılıyoruz”
İlk satış seansı öncesi açıklama yapan DTB Başkanı Engin Yeşil ise Diyarbakır'ın pamuk üretiminin ülke genelinin yüzde 10 ihtiyacını karşıladığını belirtti. Diyarbakır bölgesinde şu an 600 bin dönüm pamuk ekimi yapıldığına değinen Başkan Yeşil, "Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun çaba ve destekleri ile hayata geçirilecek Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin dönüm arazinin sulamaya açılmasının ve 1 buçuk milyon dönümde ise pamuk ekimi yapılmasını bekliyoruz. Bu da Türkiye’nin ithal ettiği pamuğun yüzde 50'sinin bundan böyle Diyarbakır'dan karşılanması demektir. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi pamuk bizler için çok önemli bir üründür. Diyarbakır Ticaret Borsası olarak bizler Ege pamuğu tipi ile işlem gören pamuğumuzun kalite bazındaki fiyatının Diyarbakır pamuğu olarak belirlenmesini ve alıcı ve satıcının borsamızda buluşmasını hedefliyoruz. Böylelikle haftanın her günü satış salonundan çıkacak olan Diyarbakır pamuğu fiyatları Ulusal ve uluslararası pazarda referans fiyat olarak kabul edilecektir. Belirlenen fiyat ve kalite ile hem haksız rekabetin önüne geçilmiş olunacak hem de Diyarbakır pamuğuna kriter olabilecek bir fiyat ortaya çıkmış olacaktır. Bu nedenle bu gün ilkini gerçekleştireceğimiz satış seansının hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun tokmağa vurmasıyla Diyarbakır pamuğunun ilk satış seansı gerçekleştirildi.
İlk seansta Saitoğulları Çırçır ile İSKUR Tekstil AŞ arasında 8 lira 125 kuruştan pamuk satışı gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR

09 Ekim 2019 Çarşamba

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