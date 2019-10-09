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Dicle Elektrik’ten Kırsal Alanda Kaliteli ve Kayıpsız Enerji Çalıştayı

İHA

Ülke ekonomisine ciddi zararlar veren kayıt dışı tüketim ile hem sahada, hem de teknolojik imkanlardan yararlanarak mücadele eden Dicle Elektrik, bu konuda en büyük sıkıntının yaşandığı kırsaldaki durumu masaya yatırmak için Kırsal Alanda Kaliteli ve Kayıpsız Enerji Çalıştayı düzenledi.

Dicle Elektrik’ten Kırsal Alanda Kaliteli ve Kayıpsız Enerji Çalıştayı

Ülke ekonomisine ciddi zararlar veren kayıt dışı tüketim ile hem sahada, hem de teknolojik imkanlardan yararlanarak mücadele eden Dicle Elektrik, bu konuda en büyük sıkıntının yaşandığı kırsaldaki durumu masaya yatırmak için Kırsal Alanda Kaliteli ve Kayıpsız Enerji Çalıştayı düzenledi.
Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta kayıt dışı elektrik tüketimi 6 yılda yüzde 80’den yüzde 54’e çekildi. Bu başarıda önemli rol oynayan teknoloji birimi ve saha birimlerinde görevli 175 çalışanın katılımıyla Diyarbakır’da Kırsal Alanda Kaliteli ve Kayıpsız Enerji Çalıştayı düzenlendi. Kırsalda kayıt dışı tüketim önlenirken nasıl daha kaliteli ve ve kayıpsız enerji verilebileceğinin ele alındığı çalıştaya Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman, ArGe Direktörü Mutluhan Oruncak, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcıları Nedim Tüzün ve İbrahim Halil Ertürkler, Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, Mardin İl Müdürü Memet Bulut, Batman İl Müdürü Yusuf Açar, Siirt İl Müdürü Naci Obut ve Şırnak İl Müdürü Murat Horoz ile 175 saha sorumlusu katıldı.

Sermayemiz insan ve bilgidir
Çalıştayın açılış konuşmasını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel yaptı. Bu mücadelede görev alan tüm çalışanlara teşekkür eden Karagüzel, en büyük sorunlarının kayıp kaçak olduğunu söyledi. Özelleştirme sonrasında bu konunun hep gündemlerinde yer aldığını belirten Karagüzel, “Bu konuda yüzlerce yeni proje denedik ve birçoğunu sahada uyguladık. Aldığımız iyi neticelerle Allah’a şükür bugün çok güzel yerlere geldik. Bunda siz saha çalışanlarının çok büyük katkıları var. Hepinize teşekkür ederiz. Yeni projeler beklediğimiz için böyle bir çalıştay düzenledik. Sonuçta bizim sermayemiz insan ve bilgidir, yani sizlersiniz” dedi.

Teknoloji üreten şirket olacağız
Dicle Elektrik’in ARGE konusunda 21 dağıtım şirketi içerisinde ilk sırada yer aldığını da kaydeden Genel Müdür Murat Karagüzel, “Beklenmedik projeleri hayata geçiren şirketimiz bu yönüyle çok kişiyi şaşırtmıştır. Teknolojiyi en iyi kullanan şirket olmanın yanında inşallah teknoloji üreten bir şirket olacağız. Kullandığımız teknolojik proje ve ürünlerin çoğu zaten bizim şirkette olgunlaştırıldı. Bu çalıştay ile kayıp kaçağı önlemenin yanında ekonomik ve işletilebilir projeleri bulup geliştirmek arzusundayız. Şimdilik bu anlamda bize ulaşan 12 fikir var. Bunları dinleyip, şirket olarak yararlanmaya çalışacağız” diye konuştu.

Teknolojinin fikirlerle entegrasyonu
Daha sonra söz alan Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas ise, tek başına teknolojiyi kullanarak bir dönüşüm gerçekleştirmenin mümkün olamayacağına dikkat çekerek, “Bunu, siz sahada çalışanların fikirleri ile entegre edersek başarırız” şeklinde konuştu.
Çalıştayda Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, güncel verilerle Dicle Elektrik’in son durumu hakkında bir sunum yaptı. Ardından ise saha sorumluları, kırsala kaliteli ve kayıpsız enerji verilebilmesine dair hazırladıkları projelerini sundular. Çalıştaya sunulan ve dikkat çeken projeler, şirket yönetimi tarafından ele alınacak. Uygulanabilir bulunan projeler ise ARGE biriminde geliştirilecek.

DİYARBAKIR

09 Ekim 2019 Çarşamba

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