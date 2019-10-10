Diyarbekirspor 8 ay sonra deplasmanda kazandı

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TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, Medicalpark Batman Petrolspor’u 10 ile geçerek 8 ay sonra deplasmanda kazandı.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor 2 Mart 2019 tarihinde 31 kazandığı Serik Belediyespor maçından beri deplasmanda kazanamıyordu. Bu özlem Batman’da oynanan bölge derbisi ile son buldu. Komşu kent temsilcisi Medicalpark Batman Petrolspor’la karşı karşıya gelen Diyarbekirspor, çekişmeli geçen karşılaşmada son saniyelerde gelen golle 3 puanın sahibi oldu.

8 ay sonra deplasmanda kazanma başarısını gösteren yeşilkırmızılı takım, aynı zamanda 8 ay sonra iki maç üst üste galip geldi.

DİYARBAKIR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:15

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:57

YATSI 19:13

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