Lice'de terör örgütüne büyük darbe: 5 ton 312 kilo esrar ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lice'de terör örgütüne büyük darbe: 5 ton 312 kilo esrar ele geçirildi

DHA

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesinin kırsal alanında 9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlatılan 'Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-02' müşterek operasyonu tamamlandı. 
Operasyonda, narko-terörizmle mücadele kapsamında, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerince operasyon bölgede sürdürülen aramalarda PKK'lı teröristlere ait Kalaşnikof tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

DİYARBAKIR

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Türk ordusu her türlü zorlukların üstesinden gelecektir”
YEREL HABERLER “Türk ordusu her türlü zorlukların üstesinden ...
Terörün finans kaynağına büyük darbe Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 5 ton 312 kilogram esrar ve 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Terörün finans kaynağına büyük darbe Diyarbakır’ın ...
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen ...
HDP önündeki ailelere bir destek de Elazığ'dan
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelere bir destek de Elazığ'dan
Bergama Ticaret Odası’ndan DTSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Bergama Ticaret Odası’ndan DTSO’ya ziyaret
Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale
YEREL HABERLER Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına ...
Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları devam ...
Harekatı itibarsızlaştıranlar hakkında soruşturma
YEREL HABERLER Harekatı itibarsızlaştıranlar hakkında soruşturma
365 oda ve borsa Diyarbakır’a geliyor
YEREL HABERLER 365 oda ve borsa Diyarbakır’a geliyor
Diyarbekirspor 8 ay sonra deplasmanda kazandı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor 8 ay sonra deplasmanda kazandı
Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 38’inci gününde
YEREL HABERLER Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki ...
HDP önündeki eylemde 38'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 38'inci gün
Savaş uçakları kalkış yaptı, Diyarbakır’da aileler HDP’ye tepki gösterdi PKK tarafından oğlu Suriye’ye kaçırılan Salih Gökçe: “Ben değil, oğlum değil, sülalem bu vatana feda olsun”
YEREL HABERLER Savaş uçakları kalkış yaptı, Diyarbakır’da aileler ...
Amca ve yengesini kurşunladı
YEREL HABERLER Amca ve yengesini kurşunladı
Amed Sportif Faaliyetler evinde yenişemedi
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler evinde yenişemedi
Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar Savaş uçakları Fırat’ın Doğusunu vurmak için kalkış yapınca aileler HDP’ye tepki gösterdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar Savaş ...
Vali Güzeloğlu, Çermikte esnaf ver vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu, Çermikte esnaf ver vatandaşlarla ...
Dicle Elektrik’ten Kırsal Alanda Kaliteli ve Kayıpsız Enerji Çalıştayı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten Kırsal Alanda Kaliteli ve Kayıpsız ...
Diyarbakır’da hava hareketliliği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hava hareketliliği
Diyarbakır’da 'Beyaz altının' yılın ilk satış seansı gerçekleşti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Beyaz altının' yılın ilk satış seansı ...
Tatvan Gönüllüleri’nden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Tatvan Gönüllüleri’nden HDP önünde evlat nöbeti tutan ...
Diyarbakır'da, kaliteli ve kayıpsız enerji çalıştayı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, kaliteli ve kayıpsız enerji çalıştayı
15 Temmuz Federasyonu'ndan olası 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
YEREL HABERLER 15 Temmuz Federasyonu'ndan olası 'Barış Pınarı ...
Bağlar Belediyesi’nden ulaşımı rahatlatan modern yol
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden ulaşımı rahatlatan modern yol

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X