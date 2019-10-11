Lice'de terör örgütüne büyük darbe: 5 ton 312 kilo esrar ele geçirildi

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesinin kırsal alanında 9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlatılan 'Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-02' müşterek operasyonu tamamlandı.

Operasyonda, narko-terörizmle mücadele kapsamında, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince operasyon bölgede sürdürülen aramalarda PKK'lı teröristlere ait Kalaşnikof tüfeği ve tabanca ele geçirildi.



DİYARBAKIR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:56

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.