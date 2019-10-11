Görme engelli gençler ilk kez futbol maçına gitti DÜ BESYO öğretmenlik bölümü öğrencileri, topluma hizmet dersi kapsamında görme engelli 16 genci ilk kez profesyonel futbol müsabakasıyla buluşturdu Görme engelli gençler, Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor’un maçlarını takip etti

Dicle Üniversitesi (DÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretmenlik bölümü öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Diyarbakır’da önemli bir projeye imza attı. Öğrenciler, 16 görme engelli genci farkındalık oluşturmak amacıyla futbol müsabakasına götürdü.

DÜ BESYO öğretmenlik bölümü öğrencileri, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu’ndan 9 ve Görme Engelliler Spor Kulübü’nden 7 genci bireyi TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarına götürerek, görme engelli bireylerin ilk kez profesyonel futbol müsabakalarını takip etmelerini sağladı. Melike Ekin, Sevim Baturay, Leyla Baturay, Mustafa Yaşar, Süleyman Yorulmaz, Mehtap Altın, Mahir Yiğit ve İbrahim Akkuş’tan oluşan öğrencilerin imza attığı etkinlikler, Diyarbekirspor ve Amed Sportif Faaliyetler’in Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda yaptığı maçlarda gerçekleştirildi.



Forma hediye ettiler

Amed Sportif Faaliyetler’in, Samsunspor maçında golsüz berabere kaldığı maçı Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri takip etti. Kulüp yöneticilerinin yakından ilgilendiği görme engelliler, büyük bir heyecanla tribündeki yerlerini alarak, maçın atmosferine ortak oldu. Kulüp tarafından görme engelli öğrencilere maç öncesinde büyük bir sürpriz yapıldı. Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Mehmet Budakın ve yönetici Cemal Doğrul tarafından, 9 görme engelli bireye forma hediye edildi.

Golsüz berabere biten müsabakanın ardından öğrencilere bir sürpriz daha yapıldı. Maçı izleyen küçük misafirler sahaya davet edilerek, yeşil zeminde kısa da olsa vakit geçirmeleri sağlandı. Yaşadıkları sevinci hem BESYO bölümü öğrencileri ile hem de Amed Sportif Faaliyetler’le paylaşan çocuklar, çekilen hatıra fotoğrafının ardından stadyumdan mutlu bir şekilde ayrıldı.



3 puan sevincini birlikte yaşadılar

Diyarbekirspor’un 21 galip geldiği Muğlaspor maçını bu kez Görme Engeliler Spor Kulübü’nden gelen 7 birey takip etti. Oldukça renkli geçen maçın ardından sahaya davet edilen çocuklar, Diyarbekirsporlu futbolcuların elde ettiği galibiyet sevincine ortak oldu. Futbolcuların yakından ilgilendiği görme engelli gençler, daha sonra BESYO bölümü öğrencileriyle birlikte stattan ayrıldı.



“Bizim için farklı bir etkinlik oldu”

DÜ BESYO öğretmenlik bölümü öğrencilerinden Melike Ekin, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında yaptıkları etkinliğin kendileri için büyük bir deneyim olduğunu söyledi. Ekin, “Arkadaşlarımızla önce ne yapacağımız konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Sonunda görme engelli bireylerin maça gitmelerini sağlamak için karar aldık. Bu kararı uygulamak için de Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu ve Görme Engelliler Spor Kulübü’nden yetkililerle temasa geçtik. Yapacağımız etkinliği onlara anlattık. Onlarda etkinliğimize destek verdiler ve öğrencileri belirlediler. Daha sonra Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor kulübü yöneticileriyle görüştük. Onlar da bize olumlu yaklaştılar ve etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Bize destek veren okul idarecilerine ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.



"İlkler yaşandı"

BESYO öğrencilerinden Süleyman Yorulmaz da, maça gelen insanlar için büyük bir farkındalık oluşturduklarını belirtti. Yorulmaz, şöyle dedi:

“Gerçekten hem bizim için hem de görme engelli kardeşlerimiz için farklı bir deneyim yaşadık. Kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Bizim için çok özel anlar oldu. Ama amacımıza ulaştığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü maça gelen insanlar, görme engelli vatandaşları ilk kez bir müsabakada gördüler. Çoğu şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hem maça gelenler için hem de görme engelli kardeşlerimiz için ilkler yaşandı. Bizimle birlikte olan bu görme engelli kardeşlerimiz daha önce profesyonel bir maça gelmemişlerdi. Onlar için de ilk oldu.”

DİYARBAKIR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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