Büyükşehir Belediyesi’nden camilerde temizlik seferberliği

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla kentteki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürlüğü, temizliğe ihtiyaç duyulan camilerin tespitinin ardından çalışmaların startını verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Hz. Ebubekir’i Sıddık Camii’nin temizliğini gerçekleştirdi. Temizlik çalışması kapsamında halılar, avizeler, ayakkabılıklar, avlular, tuvaletler ve lavabolar deterjanlı suyla yıkandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 10’ar kişilik ekipler tarafından camilerde temizlik çalışması devam edileceği kaydedildi.

DİYARBAKIR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:56

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.