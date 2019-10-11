Kulp’ta şehitler için mevlit okutuldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, 1992 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen hakim Özkan Şahin ve cumhuriyet savcısı Yılmaz Acar için mevlit okutuldu.

Kulp Merkez Camii’nde okutulan mevlit programına Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, hakim Yadigar Sekin, savcılar Emrah Özer, İsmail Göler ve Züleyha Turhan, adliye personeli, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda şehitler için mevlit okutulup dualar edildi.

Program sonunda bir açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özer, 1992 yılında Kulp ilçesinde şehit olan hakim ve savcıları unutmalarının mümkün olmadığını söyledi. Görevi başında şehit olan adalet personellerinin, asker ve polisler dahil olmak üzere tüm şehitleri hayırla yad ettiklerini kaydeden Özer, "Onların bu mesleğe vermiş oldukları değer, bu meslek için harcamış oldukları mesai ve canlarını ortaya koymuş olmaları anlamında onlar her zaman gönlümüzde unutmayacağımızı ifade etmek anlamında Şehitlerimizi burada andık. 1992 yılında şehit olan arkadaşlarımız hakim Özkan Şahin ve cumhuriyet savcısı Yılmaz Acar’ın hain saldırı sonucu şehadet mertebesine eren bu arkadaşlarımızı hayırla yad ediyoruz" dedi.

Duaların ardından cami çıkışı ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi önünde vatandaşlara yapılan ikramlarla sona erdi.

DİYARBAKIR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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