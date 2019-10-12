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Diyarbakır’daki STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek Gönül Mimarları İnisiyatifi üyesi ...

İHA

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından planlandığı şekilde başarılı olarak sürerken, tarihi operasyona Diyarbakır'daki STK'lardan tam destek geldi. Toplanan STK'lar adına açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi üyesi Abdulkadir Arslanoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teskereyi onaylaması ve liderimiz, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve iradeleri ile başlayan Barış Pınarı Harekatı'nı bütün benliğimiz ve varlığımızla destekliyoruz" dedi.

Diyarbakır’daki STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek Gönül Mimarları İnisiyatifi üyesi Abdulkadir Arslanoğlu: “Barış Pınarı Harekatı’nı bütün benliğimiz ve varlığımızla destekliyoruz”

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından planlandığı şekilde başarılı olarak sürerken, tarihi operasyona Diyarbakır’daki STK'lardan tam destek geldi. Toplanan STK'lar adına açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi üyesi Abdulkadir Arslanoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teskereyi onaylaması ve liderimiz, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve iradeleri ile başlayan Barış Pınarı Harekatı’nı bütün benliğimiz ve varlığımızla destekliyoruz” dedi.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan tarihi surların altında toplanan STK'lar adına basın açıklamasını Gönül Mimarları İnisiyatifi üyesi Abdulkadir Arslanoğlu yaptı. Arslanoğlu amaçlarının Diyarbakır'dan Barış Pınarı Harekatına gür sesleri ile destek vermek olduğunu dile getirdi. STK’lar adına basın açıklamasını okuyan Gönül Mimarları İnisiyatifi üyesi Abdulkadir Arslanoğlu, “Kadim şehir Diyarbakır'dan, cennet vatanımızın her köşesine selam olsun. Aziz milletimiz, bir kaç gün önce, halkımızın yoğun talebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teskereyi onaylaması ve liderimiz, başkanımız Erdoğan'ın emir ve iradeleri ile başlayan Barış Pınarı Harekatı’nı bütün benliğimiz ve varlığımızla destekliyoruz. Bu harekat, sınırlarımız dışındaki bir bölgeyi işgal, ilhak ve istismar amaçlı değil, aksine; bölünmez bütünlüğümüzü tehdit eden terör örgütlerini etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğini sağlamak, terör koridoruna engel olmak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü müdafaa etmek, terörden temizlenen bölgeye, Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizi, ikame etmek amacı ile yapılmaktadır” dedi.

“Mehmetçik bölgeye, Kürtleri yaşatmak için gitmiştir”
Arslanoğlu açıklamasını ortaya atılan asılsız iddialara da yanıt verdi. Arslanoğlu, "Ülkemiz ve bölgemiz için çok değerli olan bu harekat için; "Bölgedeki Kürtleri öldürmek amacı ile yapılmaktadır" diyen yalancı, iftiracı ve mübtezel bir güruhun varlığından da haberdarız. Şimdi, bu iftiracı güruha iki çift sözümüz vardır. Kahraman Mehmetçiğimiz, oraya Kürtleri öldürmeye değil, bilakis o bölgedeki Kürtleri öldüren, Kürtlere zulmeden, hain ve alçakları etkisiz hale getirmek için gitmiştir. Kürtleri yaşatmak için gitmiştir. Şerefli ordumuzun yapacağı şey, ancak o bölgede huzuru ve suhuleti tesis etmektir. Son olarak, söyleyeceğimiz şudur, bizler Diyarbakır'a gönül vermiş bir çok STK olarak, "Barış Pınarı Harekatını" sonuna kadar destekliyor, gerekirse o operasyonu gerçekleştiren şanlı ordunun bir neferi olacağımızı ifade ve beyan ediyoruz. Kahraman Mehmetciğimize Rabbimizden kolaylıklar ve başarılar temenni ediyor, Rabbimiz yar ve yardımcıları olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklama alkışlar eşliğinde son bulurken, ardından STK üyeleri bölgeden ayrıldı.

DİYARBAKIR

12 Ekim 2019 Cumartesi

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