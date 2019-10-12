Bağlar Belediyespor'un Milli Karatecilerine "Yılın Enleri " ödülü

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Diyarbakır Bağlar Belediyespor'un milli kadın karatecileri Sena Kızılasan ve Zeynep Akçakmak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASK) tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında 'Yılın Enleri' ödülüne layık görüldü. 36 ülkeden bin 800 sporcunun katılımı ile yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sena Kızılaslan ile bronz madalya kazanan Zeynep Akçakmak ödüle layık görüldü. Kızılaslan ve Akçakmak'ın ödüllerini Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu takdim etti.

DİYARBAKIR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

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