Ankara’ya hizmet çıkarması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ankara’ya hizmet çıkarması

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kente yapılacak hizmetler için Ankara'da milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara’ya hizmet çıkarması

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kente yapılacak hizmetler için Ankara’da milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale ile Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kente yapılacak hizmetler için Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Diyarbakır milletvekilleri ve belediye başkanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi, yapılması planlanan hizmetler için taleplerini iletti.
Bakanlara yapılan ziyaretleri ve temasları değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kente yapılacak hizmetler için önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

“Ankara’dan yeni müjdelerle dönüyoruz”
Başkan Beyoğlu, “Önceki dönem Bakanımız Mehmet Mehdi Eker önderliğinde AK Parti Diyarbakır milletvekillerimiz, Çermik ve Hani Belediye başkanlarımız ile birlikte İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret ettik. Kentimize yapılacak hizmetlerle ilgili taleplerimizi ilettik. Bölgemize büyük önem veren Bakanlarımız taleplerimizi olumlu karşılayarak önemli müjdeler verdi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımızdan Bağlar’ımız için modern asfalt çalışmaları, ulaşım ve alt yapı konularında destek istedik. Sento Caddesi’ndeki alt yapı çalışmaları ve çevre yolunun tamamlanmasıyla ilgili güzel gelişmeler olacak. Yeni müjdeler ile Diyarbakır'a dönüyoruz. Taleplerimize tam destek veren Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

DİYARBAKIR

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Güzeloğlu, bölgenin kanayan yarasına çözüm buldu
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu, bölgenin kanayan yarasına çözüm buldu
Bağlar Belediyespor'un Milli Karatecilerine "Yılın Enleri " ödülü
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor'un Milli Karatecilerine "Yılın ...
Diyarbakır’daki STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek Gönül Mimarları İnisiyatifi üyesi Abdulkadir Arslanoğlu: “Barış Pınarı Harekatı’nı bütün benliğimiz ve varlığımızla destekliyoruz”
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na ...
HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 40. gününde
YEREL HABERLER Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki ...
Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o silahı at ve teslim ol
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o ...
ASKON’dan Diyarbakır’a yatırım kararı
YEREL HABERLER ASKON’dan Diyarbakır’a yatırım kararı
Amedspor’da Yusuf Yağmur Sevinci
YEREL HABERLER Amedspor’da Yusuf Yağmur Sevinci
Amed Sportif Faaliyetler, kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler, kazanmak istiyor
Diyarbekirspor 3’te 3 peşinde
YEREL HABERLER Diyarbekirspor 3’te 3 peşinde
MHP Diyarbakır il teşkilatı ‘Barış Pınarı Harekatı' için kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır il teşkilatı ‘Barış Pınarı Harekatı' ...
Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular 1 kişinin yaralandığı zincirleme kazada 3 kişi son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle ...
Bismil Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bismil Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına ...
Kulp’ta şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Kulp’ta şehitler için mevlit okutuldu
Vali Güzeloğlu yapımı tamamlanan cami açılışını yaptı
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu yapımı tamamlanan cami açılışını yaptı
HDP önündeki eylemde 39'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 39'uncu gün
Büyükşehir Belediyesi’nden camilerde temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden camilerde temizlik ...
Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere sertifikalı tohum
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere sertifikalı ...
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten Barış Pınar Harekatına tam destek "Ben şahsen Kürt’üm ve sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusunun destekçisiyim"
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten Barış Pınar ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 39’uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 39’uncu gününde
Okul kantinlerine sağlık denetimi
YEREL HABERLER Okul kantinlerine sağlık denetimi
Samsunspor’dan anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Samsunspor’dan anlamlı mesaj
Görme engelli gençler ilk kez futbol maçına gitti DÜ BESYO öğretmenlik bölümü öğrencileri, topluma hizmet dersi kapsamında görme engelli 16 genci ilk kez profesyonel futbol müsabakasıyla buluşturdu Görme engelli gençler, Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor’un maçlarını takip etti
YEREL HABERLER Görme engelli gençler ilk kez futbol maçına gitti DÜ ...
Lice'de terör örgütüne büyük darbe: 5 ton 312 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Lice'de terör örgütüne büyük darbe: 5 ton 312 kilo ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X