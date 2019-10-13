Ankara’ya hizmet çıkarması

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kente yapılacak hizmetler için Ankara’da milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale ile Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kente yapılacak hizmetler için Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Diyarbakır milletvekilleri ve belediye başkanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi, yapılması planlanan hizmetler için taleplerini iletti.

Bakanlara yapılan ziyaretleri ve temasları değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kente yapılacak hizmetler için önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



“Ankara’dan yeni müjdelerle dönüyoruz”

Başkan Beyoğlu, “Önceki dönem Bakanımız Mehmet Mehdi Eker önderliğinde AK Parti Diyarbakır milletvekillerimiz, Çermik ve Hani Belediye başkanlarımız ile birlikte İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret ettik. Kentimize yapılacak hizmetlerle ilgili taleplerimizi ilettik. Bölgemize büyük önem veren Bakanlarımız taleplerimizi olumlu karşılayarak önemli müjdeler verdi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımızdan Bağlar’ımız için modern asfalt çalışmaları, ulaşım ve alt yapı konularında destek istedik. Sento Caddesi’ndeki alt yapı çalışmaları ve çevre yolunun tamamlanmasıyla ilgili güzel gelişmeler olacak. Yeni müjdeler ile Diyarbakır'a dönüyoruz. Taleplerimize tam destek veren Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

DİYARBAKIR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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