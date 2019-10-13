Vali Güzeloğlu, bölgenin kanayan yarasına çözüm buldu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bölgede yaşanan kan davalarını barışla sonuçlandırmak için örnek bir çalışmayı hayata geçirdi. Kan davaları ve husumet olaylarının bölgenin sosyal dokusunu bozduğuna dikkat çeken Güzeloğlu’nun inisiyatifi ile kurulan barış heyeti, ailelerle görüşerek tarafları barıştırıyor.

Göreve geldikten sonra bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi için birçok çalışmayı hayata geçiren, halkla iç içe olarak sorunların çözümüne önem veren Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bölgenin kanayan yarası haline gelen kan davalarını ve aileler arasında yaşanan husumet olaylarını barışla sonuçlandırmak için örnek bir çalışmayı hayata geçirdi. Kan davaları ve husumet olaylarının bölgenin sosyal dokusunu bozduğuna dikkat çeken Güzeloğlu’nun inisiyatifi ile kurulan barış heyeti, ailelerle görüşerek tarafları barıştırıyor. Vali Güzeloğlu’nun öncülüğünde kurulan barış heyetinde önde gelen din adamları ve kanaat önderleri yer alıyor.



Taraflar ikna yoluyla barışa razı ediliyor

Barış heyeti, önce aralarında sorun olan tarafları tespit ederek onlarla iletişime geçiyor, ardında görüşmeler yaparak barışmanın İslami açıdan ve toplumun sosyal dokusu için taşıdığı öneme dikkat çekerek tarafları ikna ediyor. Kan davaları ve husumet olaylarının bölgenin gelenek ve görenekleriyle de bağdaşmadığına dikkat çekerek tarafları barışmaya razı hale getiren barış heyetinin girişimleri sonucu bugüne kadar birçok kan davası ve husumet barışla sonuçlandırıldı.



Barışan taraflar uygulamadan çok memnun

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun katıldığı barış programları ile barışan taraflar, diğer kentler için örnek oluşturan bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı bir hayli memnun.

Kan davaları ve husumet olaylarının bölgenin sosyal dokusunu bozduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu, halkla doğru ve sağlıklı diyalog kurulması halinde çözülmeyecek sorun olmadığına dikkat çekiyor.

DİYARBAKIR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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