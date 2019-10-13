Bitlis’ten gelen 'Beyaz tülbentli' kadınlardan HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bitlis’ten gelen 'Beyaz tülbentli' kadınlardan HDP önündeki ailelere destek ziyareti

İHA

Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan 54 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. Bitlis'ten gelen 'Beyaz tülbentli' kadınlar, oturma eylemi yapan ailelere bir araya gelerek yanlarında oldukları mesajını verdi.

Bitlis’ten gelen 'Beyaz tülbentli' kadınlardan HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan 54 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. Bitlis’ten gelen ‘Beyaz tülbentli’ kadınlar, oturma eylemi yapan ailelere bir araya gelerek yanlarında oldukları mesajını verdi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde 3 Eylül'den itibaren oturma eylemi başlatan 54 ailenin eylemi 41 gündür devam ederken, Bitlis’ten gelen STK temsilcisi bir grup ‘Beyaz tülbentli’ kadın, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası grup adına açıklamada bulunan Cahide Uzunseli, bugün burada annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere toplandıklarını söyledi.

"Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz, biz birlikte Türkiyeliyiz"
Direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını ifade eden Cahide Uzunseli, "Tarih Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmaları dahil her şeyi göze almış evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'Başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler, anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin refahına, geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan tüm terör örgütlerine ve onların siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. Tam 41 gündür Diyarbakır'da yeni ailelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimli seslerini yükselten kadınlar, terör örgütünün hain emelleri için, Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerdir. Duyduğumuz yeter artık feryadına destek vermek için safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Bu gün Bitlisli anneler olarak Diyarbakır’da evlat nöbetinde tutan annelerin yanındayız. Bitlisli anneler olarak, ‘Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor Allah askerimize yardım etsin. Biz birlikte Türkiyeliyiz" dedi.
Grup, ailelerle görüştükten sonra alandan ayrıldı.

DİYARBAKIR

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Güzeloğlu Hani’de esnaf ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu Hani’de esnaf ve vatandaşlarla buluştu
HDP önündeki eylemde 41'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 41'inci gün
Annelerin evlat nöbeti 41’inci gününde
YEREL HABERLER Annelerin evlat nöbeti 41’inci gününde
Vali Güzeloğlu, bölgenin kanayan yarasına çözüm buldu
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu, bölgenin kanayan yarasına çözüm buldu
Ankara’ya hizmet çıkarması
YEREL HABERLER Ankara’ya hizmet çıkarması
Bağlar Belediyespor'un Milli Karatecilerine "Yılın Enleri " ödülü
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor'un Milli Karatecilerine "Yılın ...
Diyarbakır’daki STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek Gönül Mimarları İnisiyatifi üyesi Abdulkadir Arslanoğlu: “Barış Pınarı Harekatı’nı bütün benliğimiz ve varlığımızla destekliyoruz”
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na ...
HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 40. gününde
YEREL HABERLER Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki ...
Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o silahı at ve teslim ol
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o ...
ASKON’dan Diyarbakır’a yatırım kararı
YEREL HABERLER ASKON’dan Diyarbakır’a yatırım kararı
Amedspor’da Yusuf Yağmur Sevinci
YEREL HABERLER Amedspor’da Yusuf Yağmur Sevinci
Amed Sportif Faaliyetler, kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler, kazanmak istiyor
Diyarbekirspor 3’te 3 peşinde
YEREL HABERLER Diyarbekirspor 3’te 3 peşinde
MHP Diyarbakır il teşkilatı ‘Barış Pınarı Harekatı' için kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır il teşkilatı ‘Barış Pınarı Harekatı' ...
Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular 1 kişinin yaralandığı zincirleme kazada 3 kişi son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle ...
Bismil Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bismil Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına ...
Kulp’ta şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Kulp’ta şehitler için mevlit okutuldu
Vali Güzeloğlu yapımı tamamlanan cami açılışını yaptı
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu yapımı tamamlanan cami açılışını yaptı
HDP önündeki eylemde 39'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 39'uncu gün
Büyükşehir Belediyesi’nden camilerde temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden camilerde temizlik ...
Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere sertifikalı tohum
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere sertifikalı ...
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten Barış Pınar Harekatına tam destek "Ben şahsen Kürt’üm ve sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusunun destekçisiyim"
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten Barış Pınar ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 39’uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 39’uncu gününde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X