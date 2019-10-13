Bağlar Belediyespor fırsat tepti

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta haftaya 7 puanla ikinci sırada giren Bağlar Belediyespor, 4. hafta karşılaşmasında Mardin Büyükşehir Başakspor'a 10 yenilerek ilk yenilgisini aldı ve liderliğe yükselme fırsatını değerlendiremedi.

Diyarbakır Seyrantepe Spor Tesisleri'nde oynanan maçın 5. dakikasında Mardin ekibi Murat Kürüm'ün attığı golle 10 öne geçti. Daha sonra önemli gol pozisyonları bulan ve iki şutu direkten dönen Bağlar Belediyespor aradığı golü bir türlü bulamayınca sahadan yenilgiyle ayrılmak zorunda kaldı.

DİYARBAKIR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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