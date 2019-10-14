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Kürt kanaat önderlerinden 'Barış Pınarı'na tam destek

DHA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki Fırat Nehri doğusunda terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Diyarbakır ve Mardin'deki Kürt kanaat önderlerinden destek geldi. Kanaat önderleri, Türkiye'nin bu harekatla Suriye'deki Kürtleri, terör örgütünün elinden kurtararak, özgürleştireceğini söyledi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki Fırat Nehri doğusunda terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Diyarbakır ve Mardin'deki Kürt kanaat önderlerinden destek geldi. Kanaat önderleri, Türkiye'nin bu harekatla Suriye'deki Kürtleri, terör örgütünün elinden kurtararak, özgürleştireceğini söyledi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekata tam destek veren Diyarbakır ve Mardin'de yaşayan Kürt kanaat önderleri, bazı kesimlerin harekatın Kürtlere yönelik olduğu iddialarına tepki gösterdi. Kanaat önderleri, Türkiye'nin bu harekatla Suriye'deki Kürtleri, terör örgütünün elinden kurtararak, özgürleştireceğini söyledi.
'TÜRKİYE, SURİYE'DEKİ KÜRTLERİN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE VERİYOR'
Mardin'de Daiş aşireti lideri Süleyman Çelik, Barış Pınarı Harekatı'na hayırlı olması dileğinde bulunarak, harekata en büyük desteğin Suriye'deki Kürtlerin verdiğini söyledi. Çelik, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de bulunmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem Türkiye'de yaşayan biz Kürtler ve Türklerin güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığı hem de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin özgürlüklerini kazanması için düşünüyoruz. Suriye'deki Kürtler, cendereye düşmüşler. Oradaki Kürtler, hiçbir zaman tasvip etmediği bir yönetimle karşı karşıyadırlar. Barış Pınarı Harekatı, askerlerimizin yüz akıyla geri döndüğü bir operasyon olacaktır. Bizler operasyonu canı gönülden destek veriyoruz. Birileri yaygarayı koparıyor. Biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti orada Kürtlere saldırmıyor. Kürtler, hem bayraklarına hem ülkelerine hem milletlerine bağlı dinine, imanına, inancına ve Allah'ına, kitabına bağlıdır. Türkiye, Suriye'deki Kürtlerin mücadelesini veriyor. Oradaki insanlar zaten işkence içerisinde, oradaki insanlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerin gelmesi için gün sayıyorlardı, biz bunu çok iyi biliyoruz. Bugün Afrin'de Türkler, Kürtler, Araplar, Süryaniler, Ermeniler, Yezidiler bir bütün bunlar kendilerini yönetiyorlar. Bu yapıyı inşallah gelecekte Kamışlı'da da diğer yerlerde de görmemiz mümkün olacak. Biz bu operasyonun başarılı olması için dua ediyoruz" dedi. 
'KAHRAMAN ORDUMUZUN SAYESİNDE SURİYELİLER MEMLEKETLERİNE DÖNECEK'
Diyarbakır'da yaşayan emekli müftü Salih Ocak, bölge halkının terör örgütü PKK'dan çok sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin topraklarına dönmesinin sağlanacağını söyledi. Ocak, "Terörden çok sıkıntılar çektik. Öncelikle kahraman ordumuza başarılar diliyoruz. Bize, 'Suriye'de ne işiniz var' diyorlar. Peki binlerce kilometre ötedeki Amerika'nın ne işi var? Biz sınır komşusuyuz. Bugün Suriye'den gelen 3 milyon insanı barındırıyoruz. Kahraman ordumuzun sayesinde bu insanları memleketlerine gitmelerini sağlayacağız. Bölgemizde insanların ölmesine terör sebep oldu. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kızlarımızın, erkeklerimizin dağlarda ne işi var? Eğer hak aranacaksa Meclis'te aranır, hak silahtan aranmaz. Terör, evimizi yakıp, insanlarımızı öldürdü. İnşallah çok kısa zamanda bu operasyon başarıyla biter" diye konuştu. 
'PKK KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİL KÜRTLERİ KATLEDENDİR'
Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir, Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtlere yönelik yapıldığı iddialarına tepki göstererek, bu harekatın Kürtlerle Türkiye'nin kucaklayacağını aktardı. Gökdemir, şunları söyledi:
"YPG Suriye'de kurulmadan orada 52 sivil toplum örgütü ve Kürt harekatı vardı. Nasıl burada PKK kendisi gibi düşünmeyenler yok ettiyse aynen YPG de orada kendisi gibi düşünmeyenleri yok etti. Suriye'de yaşayan 800 bin Kürt göç etmek zorunda kaldı. Bunların 400'ü Irak'a 400'ü de Türkiye'ye geldi. Barış Pınarı Harekatı, Kürtlere yönelik bir harekat değildir. YPG, Suriye'de Kürtleri katletti. Kürtleri göçe zorladı. İbadethaneleri yıktılar. Bu harekat, başta Suriye'de bulunan Kürtler olmak üzere Süryaniler, Araplar, mazlum hakların kurtuluşunu sağlayacak. Bu harekat ABD'nin taşeronu PKK'ya yöneliktir. Kesinlikle Kürt halkına, onların değerlerine, düşüncelerine yönelik bir harekat değildir. Bu harekatla, mazlum Kürt halkıyla devletimizin kucaklayacak. Yıllarca Esad rejimi zulmünde kalan Kürtler, PKK'nın zulmünün Esad zulmünden daha ağır olduğunu söylüyor. Eğer bunların harekatı Kürt harekatı olsaydı, kendi kardeşleri olan Nusaybin'deki insanlara havan saldırısı yapmazdı. Hendek olaylarında da Kürtlerin evini başlarına yıktılar. Dünya maalesef bunları görmüyor. PKK'yı halen Kürtlerin temsilcisi olarak görüyor. PKK, Kürtlerin temsilcisi değil, Kürtleri katledendir."

DİYARBAKIR

14 Ekim 2019 Pazartesi

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