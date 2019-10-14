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Kaçırılan kızı için İstanbul'dan Kandil'e giden anne: 7 yıldır kızımın peşindeyim

DHA

DİYARBAKIR'a gelerek HDP il başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Türkan Mutlu, 7 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Ceylan'ı bulmak için terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı'ndaki kamplarına gittiğini söyledi.

DİYARBAKIR'a gelerek HDP il başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Türkan Mutlu, 7 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Ceylan'ı bulmak için terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı'ndaki kamplarına gittiğini söyledi.
Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı. 7 yıldır kızını bulmak için mücadele ettiğini anlatan anne Türkan Mutlu, terör örgütünün Irak'taki Kandil Dağı'nda bulanan kampına gittiğini söyledi. 
'BENİM KIZIM GİTTİ, BEN DE SENİN KAPINDA ONU ARIYORUM'
Kızının İstanbul'dan kaçırılarak, 1 ay boyunca HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda tutulduğunu söyleyen anne Mutlu, şunları anlattı:
"Ceylan İstanbul'dayken, dershaneye gittikten sonra HDP'lilerle tanıştı. HDP binasına gidip geliyordu. Ondan şüphelenmeye başladım. Ondan bir hafta önce bir arkadaşı dağa gitmişti. O arkadaşının ağabeyi, kızım Ceylan'ı arayıp, kardeşinin dağa gitmesinden dolayı ona tepki gösterdi. Ceylan'a çok baskı yaptılar. Bu olaydan sonra kızımla konuşup, bize böyle bir durum yaşatma dedim. Daha sonra öğrendim ki, kızımın dağa gitmesini istemişler. Kızım da "annemin durumu ortada" diyerek gidemeyeceğini belirtmiş. Kızımı 15 gün İstanbul'da bir yerde tuttular. Daha sonra Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'na götürdüler. 1 ay boyunca da HDP il binasında tuttular. Kızımı almak için birilerini devreye soktum. Kızımla görüştüler, güya kızım dönmek istemediğini söylemiş. 2-3 ay sonra Kandil Dağı'na gittim. Kızımı istedim oradakilerden. Oradaki kadınlar 'biz de senin kızınız' dediler. Bir süre sonra aramızda tartışmalar oldu. Bana bir gün sonra gel dediler. Ben de Irak'a döndüm. Bir daha Kandil'e gitmemize izin vermediler. Bu olaydan 2-3 ay sonra kızımı Suriye'de olduğunu televizyondan gördüm. Suriye'nin Kobani kentine gitmek istedim. İzin vermediler. 10 gün boyunca Suruç'ta kaldım. Bir anne olarak 7 yıldır kızımın peşindeyim. HDP'li bir milletvekili 'O anneler bugüne kadar neredeydi' demiş. Bir anne olarak, senin benden haberin var mıdır? Benim kızım gitti, ben de senin kapında onu arıyorum."
KIZINA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
Anne Mutlu, kızı Ceylan'a teslim çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:
"Kızım beni dinliyorsan çık gel. O yol, yol değildir. O yoldan dön gel. Devletine teslim ol. Bir gün pişman olacağını biliyorum. 17 yılda dağda kalan birini devlet affetti. Devlet seni de affedecek. Senin gittiğin o yol, ailenin yolu değildir. O gün gittiğinde çocuktun, bugün çocuk değilsin. Kapım sana her zaman açık. Ailecek perişan olduk. 40 yıldır Kürtlerin canını yaktılar. Evlerini ateşe verdiler. Bu yol boş bir yoldur. Kürtlerin hakkını aradıklarını söylüyorlar. Asker de, polis de Kürt. Onlar Kürtleri öldürüyorlar."

DİYARBAKIR

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:19
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  • İKİNDİ 15:20
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