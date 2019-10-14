İkinci üniversiteye yoğun ilgi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ikinci üniversite kayıtları devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından 2002 yılında hayata geçirilen sınavsız ikinci üniversite programları, 20192020 öğretim yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İkinci üniversiteye herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitimöğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvurabiliyor. Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlar dışında, lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına başvurabilecek.

İnternetten başvurusunu yapan adayların yönlendirilen sayfadan “döküm al” butonunu kullanarak açıköğretim bürosuna teslim etmesi gereken belgelerin çıktısını alması gerekiyor. Daha sonra ödeme sayfasına yönlendirilen adaylar, online ödeme sayfasından ödeme yapabiliyor. Ödeme yapan adayların internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak 18 Ekim tarihine kadar illerde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.

DİYARBAKIR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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