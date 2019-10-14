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Büyükşehir Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ağaçların sağlıklı şekilde gelişmesi, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve elektrik tellerinin zarar görmemesi için kent genelinde belirlenen alanlarda ağaç budama çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ağaçların sağlıklı şekilde gelişmesi, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve elektrik tellerinin zarar görmemesi için kent genelinde belirlenen alanlarda ağaç budama çalışması başlattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kent genelinde ağaç budama çalışması başlattı. Ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için her yıl sonbahar aylarında yapılan budama işleminin startı Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı’nda verildi. Diclekent Bulvarı’nda bulunan uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu meydana gelen kısa devreler yüzünden elektrik kesintilerinin yaşanması üzerine Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’ndan, ağaç dallarının budanması talep edildi. Talebe karşılık ekipler, Dicle Elektrik AŞ ekipleriyle birlikte bulvar üzerinde inceleme yaptıktan sonra çalışmalara başladı. Elektrik tellerindeki enerji kesildikten sonra ekipler, kaldıraç yardımıyla uzun ağaç dallarını budadı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diclekent Bulvarı boyunca refüj ve kaldırımlarda yer alan ağaçlardan budama sonucu elde edilen odunları daha sonra kışlık yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı budama çalışmaların kent merkezi ve ilçelerde devam edeceğini belirtti.
Talep edilmesi durumunda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı budama ekipleri, kamu kurum ve kuruluşların bahçelerindeki ağaçları da budayacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR

14 Ekim 2019 Pazartesi

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