Küçük Asmin Nisa'dan duygulandıran hareket Ablası terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 1 buçuk yaşındaki Asmin Nisa, hiç görmediği Hayal Demir'in fotoğrafını öpüp başının üzerine bıraktı Minik Asmin Nisa'nın bu hareketi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte evlat nöbetine devam ediyor. Her gün annesiyle birlikte HDP il binası önüne gelen minik Asmin Nisa, hiç görmediği ablası Hayal Demir'in fotoğrafını öpüp başının üzerine bırakması, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin bekleyişi sürüyor. Ağrı’nın Hamur ilçesinde yaşayan Süheyla Demir, 19 Mayıs 2014’te lise 3’üncü sınıfta okurken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de Diyarbakır’a gelip eyleme katılarak evlat nöbeti tutmaya başladı.

Evlat nöbetine 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte gelen Süheyla Demir, günlerdir kısı Hayal'den gelecek bir haberi bekliyor. HDP önündeki oturma eylemi sırasında küçük Asmin Nisa'nın hiç görmediği ablasının fotoğrafını öpüp başının üzerine koyması duygusal anların yaşanmasına neden olurken, bu anlar kameralara yansıdı.

DİYARBAKIR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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