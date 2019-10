Barış Pınarı Harekatına destekler çığ gibi Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "Ordumuz eşsiz bir destan yazıyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatına Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kanaat önderleri ve halkın her kesiminden destekler sürüyor. Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, operasyon kapsamında ordumuzun eşsiz bir destan yazdığını söyledi.

Dünyanın hiç bir ordusunun başaramadığı bir operasyona imza atıldığını belirten Ziya Sözen, Mehmetçiğin gösterdiği hassasiyetin taktire şayan olduğunu söyledi. Sözen, "Ordumuz Suriye’nin kuzeyinde bir taraftan bütün dünyanın desteklediği terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verirken, diğer taraftan dünya kamuoyunun bütün olumsuz propagandaları ve yalan yanlış algı operasyonlarına rağmen bir sivilin dahi burnunun kanamaması için olağanüstü çaba gayret ve titizlik gösteriyor. Dünyanın hiç bir ordusunda çok bilinmeyen bir denklem içerisinde meskun mahal operasyonları yürüttüğü halde sivillere zarar gelmemesi için bu kadar bir çaba gösterilmezdi. Şimdiye kadar da ordumuz dışında hiç bir ülkenin ordusu bu hassasiyeti göstermemiştir. Üstelik karşımızdaki teröristler her türlü hainliği alçaklığı ve kalleşliği gösteriyorlar. Sivil ve savunmasız insanları canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, tahrik ve provokasyonlara rağmen ordumuz tahriklere kapılmıyor, bu yönüyle bütün dünyaya adeta bir insanlık dersi veriyor. Sivillere zarar gelmemesi için ölçülüp biçiliyor, sabır gösteriliyor, gerektiğinde bazen gerçek hedeflere varılmaktan dahi vazgeçiliyor. Ordumuz daha önce çukur ve hendek operasyonlarında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da aynı hassasiyeti fazlasıyla göstermişti. Bu operasyonlarda bir sivilin burnunun kanamaması için elinden gelen gayreti göstermişti. Çünkü ordumuzun hedefi batı kamuoyunun dediği gibi oradaki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz değil, ordumuzun oradaki hedefi teröristlerdir. Bu hassasiyeti göstermek için vicdanlı, merhametli ve insaflı olmak lazım. Ordumuz bu anlamda adeta şefkat ve merhamet abidesi konumunda. Ordumuzu tanıyan bölge halkı bu bağlamda ordumuza fazlasıyla güveniyor ve ordumuz gittiği her yerde alkışlar ve sevgi gösterisi ile karşılanıyor. Ordumuzun bu insancıl tavrını görmezden gelip karalama kampanyası yürütenler ordumuzun bu tavrı karşısında utanç duymalıdırlar. Teröristler sıkıştıkları yerlerde sivilleri hedef alarak sivil ve savunmasız insanları katlederken, batı kamuoyunun bu vahşeti görmezden gelip ordumuzu eleştirmeleri, yalan yanlış algılar oluşturmaları iki yüzlülüktür, küstahlıktır, alçaklıktır" dedi.



"Ordumuz bütün dünyaya örnek teşkil etmektedir"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyonda bütün dünyaya örnek teşkil ettiğini belirten Ziya Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Batı kamuoyu ne derse desin bu haklı mücadelesinde başta bölge halkının duaları ve milletimizin destekleri ordumuzla beraberdir. Ordumuzun bu insancıl tavrı bütün dünyaya örnek teşkil etmektedir. Bu insancıl tavırlarından ve bizlere yaşattıkları haklı gururdan dolayı başta milli savunma bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımıza, bölgede operasyonu sevk ve idare eden isimsiz komutanlarımıza, canları kanları pahasına mücadele veren Mehmetçiğimize milletimiz adına teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah ordumuzu her türlü kazadan beladan korusun. Ayaklarına taş değdirmesin. Bu haklı mücadelemiz esnasında şehit olanlara Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum".

